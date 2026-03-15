Amy Madigan se lleva el Óscar a Mejor Actriz de Reparto por ‘Weapons’ | Oscars 2026

En una velada cargada de emoción, Amy Madigan se llevó a casa el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto por su papel en «Weapons» durante la 98ª edición de los Premios de la Academia.

Triunfo Histórico para Madigan

Madigan, quien había sido nominada previamente 40 años atrás por «Twice in a Lifetime», hizo historia al establecer un nuevo récord por la mayor brecha entre nominaciones antes de un triunfo. Este año, logró superar a una lista de competidoras fuertes como Elle Fanning, Wunmi Mosaku y Teyana Taylor.

Un Discurso Emotivo y Humorístico

En su discurso de aceptación, Madigan expresó su alegría con humor: «Lo que cambia es que ahora tengo este pequeño chico dorado». Su respuesta no solo ilustró su personalidad alegre, sino que también resonó con el público presente.

Su Papel en «Weapons»

En «Weapons», una película de horror sobrenatural escrita y dirigida por Zach Cregger, Madigan interpreta a la malvada Tía Gladys. Su caracterización, en la que aparece con un maquillaje intenso y grandes gafas, se ha convertido en un fenómeno viral, incluso mencionado por el presentador de los Oscars, Conan O’Brien, en su monólogo de apertura.

Una Temporada de Premios Brillante

Previo a los Oscar, Madigan había tenido una destacada trayectoria en la temporada de premios, recibiendo nominaciones de los Globos de Oro y los BAFTA, así como ganar el reconocimiento del gremio de actores. A pesar de sus logros, su victoria en los Oscar no estaba asegurada, especialmente con la competencia formidable que representaba Mosaku.

Agradecimientos Especiales

Madigan no se olvidó de mencionar a sus competidoras, resaltando su humildad y gratitud. “Quiero dar las gracias a mis compañeras nominadas, quienes me incluyeron en su círculo”, comentó, destacando su rol como la única representante de «Weapons» durante la cobertura mediática.

Un Mensaje del Corazón

Cerrando su discurso, Madigan dedicó sus palabras a su hija Lily, su yerno Sean y, por supuesto, a sus amados perros. Pero sus palabras más emotivas fueron para su esposo, Ed Harris: «Nada de esto significaría nada si él no estuviese a mi lado».

Un Momento Recordado

Madigan y Harris hicieron historia juntos en 1999 al no aplaudir la entrega de un Oscar honorario a Elia Kazan, lo que demostró su compromiso con sus convicciones personales y políticas.