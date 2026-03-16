Rachel McAdams Rinde Homenaje a Diane Keaton en los Oscars: ‘Una Leyenda Sin Fin’ | Oscars 2026

Emotiva Celebración a Diane Keaton en los 98º Premios Oscar

La 98ª edición de los Premios Oscar en Los Ángeles rindió homenaje a Diane Keaton, una de las figuras más queridas de Hollywood, quien falleció en octubre de 2025 a los 79 años.

Durante la ceremonia, Rachel McAdams, quien actuó junto a Keaton en «The Family Stone», recordó a la multifacética artista, describiéndola como “una leyenda sin fin”. McAdams destacó la influencia perdurable de Keaton en su generación y en la industria cinematográfica.

Un Tributo Que Resuena

“Por más de 50 años, ha sido una luz en la pantalla y un referente en la vida. No hay actriz de mi generación que no se sienta inspirada por su singularidad,” compartió McAdams profundamente conmovida. “Diane usó muchos sombreros, tanto literal como figurativamente: actriz, artista, autor y activista, pero ningún rol fue más significativo que el de madre.”

Rachel McAdams, Diane Keaton y Sarah Jessica Parker en The Family Stone. Fotografía: REUTERS

Recuerdos Inolvidables

Rachel evocó un momento entrañable al recordar una canción que Keaton solía entonar en el set: “Hacer nuevos amigos, pero mantener a los viejos. Uno es plata, y el otro es oro…”. Con cada palabra de su homenaje, quedó claro que la conexión con Keaton perdurará.

Un Impacto Duradero en la Industria

La noticia de su fallecimiento sorprendió a muchos en el medio. A pesar de su ausencia en los últimos meses, no se había confirmado ninguna enfermedad. Keaton, ganadora de un Oscar por “Annie Hall”, también dejó su huella en películas icónicas como «El Padrino», «Reds» y «La boda de mi mejor amigo».

La actriz es recordada no solo por su talento, sino también por su carácter y dedicación a su familia, dejando atrás a sus dos hijos adoptivos, Duke y Dexter.