Fraudes en Siniestros: El Gran Reto de las Aseguradoras

La realidad del fraude en accidentes automovilísticos en Argentina crece a pasos agigantados, convirtiéndose en un fenómeno preocupante para aseguradoras y conductores por igual.

La Creciente Prevalencia del Fraude en Siniestros

La economía argentina, marcada por la inflación y restricciones en las importaciones, ha llevado a algunas personas a buscar compensaciones engañosas a través de seguros. Aldo Álvarez, abogado y presidente de Noble Seguros, advierte que muchos aseguran que «nunca les ha pasado nada y llevan años pagando», justificando así sus acciones delictivas.

Estadísticas Alarmantes

Álvarez revela que “un tercio de las denuncias de siniestros automovilísticos en el país presenta indicios de fraude”. En el área metropolitana, esta problemática se intensifica, concentrando más del 70% de los casos sospechosos, lo que resulta en un aumento del 15% al 20% en los costos de las primas de seguros.

Impacto en los Asegurados

Los altos costos de las primas se convierten en un efecto cascada que impacta negativamente a todos los asegurados, convirtiéndose en un verdadero «impuesto al fraude». Con una carga tributaria que puede llegar a un 30%, la preocupación por el fenómeno solo aumenta.

Medidas de Prevención y Detección

Ante esta situación, las aseguradoras han comenzado a implementar estrategias innovadoras para combatir el fraude. Esto incluye el uso de inteligencia artificial y análisis de datos para detectar conductas sospechosas. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, los costos de las investigaciones siguen siendo elevados en comparación con las indemnizaciones que se pretenden evitar.

Tipos de Defraudadores

Gustavo Trías, presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, menciona que existen dos tipos de defraudadores: los ocasionales y los organizados, que crean situaciones fraudulentas con la complicidad de abogados y médicos. Estos casos abarcan desde accidentes falsos hasta reclamos exagerados por lesiones.

Consecuencias y Casos Notorios

Las aseguradoras han comenzado a rechazar reclamos tras comprobar más de dos denuncias irresponsables por auto-hurto. Esto no solo envía un mensaje de advertencia sino que también inicia acciones legales hacia los infractores. A su vez, existen prácticas fraudulentas en otros ámbitos, como daños a electrodomésticos para cobrar seguros de hogar.

El Papel de la Tecnología en la Lucha Contra el Fraude

Pablo Sallaberry, CEO de La Holando, destaca cómo la geolocalización y sistemas de alerta temprana ayudan a identificar irregularidades en las denuncias. Con estadísticas que revelan un aumento en las denuncias fraudulentas debido a crisis económicas, el desafío para el sector es significativo.

Un Llamado a la Conciencia

La Asociación Argentina de Compañías de Seguros está impulsando campañas para recordar a los asegurados que «el fraude es un delito». La concientización es vital para frenar este problema creciente que, de no ser controlado, impactará en la vida diaria de muchos ciudadanos.

Desafíos en el Futuro

En un contexto donde las demandas por accidentes laborales están en aumento, si la legislación no se adapta, el sector de seguros continuará enfrentando retos significativos. La esperanza del sector está en la implementación de reformas legales que propicien una justicia más justa y eficiente.