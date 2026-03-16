Provincia lanza programa para agilizar trámites administrativos

La Fiscalía de Estado y la Escuela de Abogados del Estado lanzaron "Criterios Comunes", un programa diseñado para optimizar la gestión pública en la provincia de Chubut.

En un paso firme hacia la modernización, el Gobierno del Chubut ha presentado «Criterios Comunes», un programa de capacitación innovador impulsado por la Fiscalía de Estado y la Escuela de Abogados del Estado. Esta iniciativa busca mejorar la calidad de los procedimientos administrativos y hacer más eficientes los procesos de contratación pública.

El evento inaugural tuvo lugar en el Hotel Deportivo de Rawson, con la presencia del fiscal de Estado, Andrés Meiszner, el fiscal adjunto, Christian Martínez, y la diputada provincial y directora ejecutiva de la Escuela, María Andrea Aguilera.

Transformando la Administración Pública

Andrés Meiszner destacó que uno de los objetivos principales de esta iniciativa es acelerar los procesos administrativos, evitando errores que podrían entorpecer las licitaciones públicas. «Queremos que quienes tengan dudas puedan consultar con antelación a la Fiscalía y a la Contaduría para evitar decisiones que perjudiquen la ejecución de licitaciones», afirmó.

Asimismo, aseguró que el programa se enfocará en los aspectos prácticos de la administración pública, buscando unificar criterios que permitan construir un Estado más ágil y eficiente. Participaron del lanzamiento 27 directores de áreas legales de diversas entidades gubernamentales, como el Ministerio de Educación, Secretaría de Salud y el Instituto Provincial de Vivienda, entre otros.

La Importancia de la Abogacía Pública

María Andrea Aguilera subrayó el papel crucial que desempeña la abogacía pública en la gestión del Estado. «No se trata solo de una tarea administrativa, sino de una función vital para proteger los recursos del Estado y defender el interés general», declaró.

Aguilera también resaltó la importancia de la formación continua para mejorar la calidad institucional de la administración pública y tomar decisiones más informadas.

Detalles de la Capacitación

El programa comenzará la próxima semana y será dirigido por profesionales de la Fiscalía de Estado y la Contaduría General. Las capacitaciones se realizarán en un formato de talleres en grupos reducidos, lo que permitirá un intercambio enriquecedor entre los participantes y un análisis profundo de casos concretos.