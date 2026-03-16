Un auto alquilado: la pista que llevó al hallazgo del cuerpo

La búsqueda de Sean Christopher Bartel, un turista de 37 años que había desaparecido en Ushuaia, terminó en una tragedia. Su cuerpo fue hallado este domingo en un sendero hacia la icónica Laguna Esmeralda.

Sean Bartel, oriundo de Estados Unidos, fue visto por última vez el jueves 12 de marzo al amanecer en las instalaciones de su alojamiento. La última captura de su imagen, obtenida por una cámara de seguridad, muestra al hombre preparado para salir, vestido con una campera y una mochila.

La desaparición y la búsqueda intensiva

Tras su partida, Bartel perdió todo rastro, lo que llevó a las autoridades a activar un plan de búsqueda urgente. La Comisaría Primera de Ushuaia lanzó un aviso a los medios, que rápidamente se amplificó, movilizando a la comunidad en la búsqueda del turista.

La pista que condujo al hallazgo

La investigación dio un giro significativo cuando una agencia de alquiler de autos informó que Bartel había recogido un Toyota Etios blanco el 11 de marzo. Esta información fue clave para el desarrollo de la búsqueda.

El descubrimiento del cuerpo

Este domingo por la mañana, las autoridades encontraron el vehículo a 18 kilómetros de Ushuaia, estacionado cerca de la Ruta Nacional 3, el punto de acceso al famoso sendero hacia la Laguna Esmeralda. Este trayecto, conocido por su belleza natural, atrae a numerosos turistas.

Operativo de rescate y confirmación del deceso

A pesar de las condiciones inciertas del caso, una emergencia de rescate se dirigió rápidamente a la zona, explorando diversos caminos. Finalmente, en la tarde del mismo día, los medios locales confirmaron el fallecimiento de Bartel, marcando un triste episodio para la localidad y sus visitantes.