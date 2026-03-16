Barbra Streisand Rinde Homenaje a Robert Redford en los Oscars 2026

La emblemática cantante y actriz Barbra Streisand cautivó a todos en la 98ª edición de los Premios Oscar al rendir homenaje a su querido amigo y compañero de reparto, Robert Redford.

Un Recuerdo Emotivo en el Escenario

Streisand, a sus 83 años, interpretó una parte de la famosa canción «The Way We Were», de la icónica película de 1973 que protagonizó junto a Redford bajo la dirección de Sydney Pollack. Al recordar su admiración y el cariño que compartían, la artista evocó momentos inolvidables de su carrera y amistad.

Un Regreso al Escenario de los Oscar

Este fue el primer regreso de Streisand al escenario de los Oscar en 13 años, donde anteriormente cantó la misma melodía en honor al fallecido compositor Marvin Hamlisch, como parte de la emotiva sección «In Memoriam».

Logros y Reconocimientos de Robert Redford

Redford, quien ganó un Oscar por su película «Ordinary People» en 1980 y recibió un premio honorario, fue reconocido nuevamente por Streisand cuando le entregó este galardón en 2002. Su legado en el cine fue monumental, además de ser el fundador del famoso festival de cine Sundance.

Una Pérdida Sentida

El talentoso cineasta falleció en septiembre de 2025 a los 89 años. En un emotivo tributo publicado en Instagram, Streisand recordó su tiempo juntos en el set de «The Way We Were», expresando: “Cada día en el rodaje fue excitante, intenso y puro gozo. Éramos tan opuestos: él procedía del mundo de los caballos; yo era alérgica a ellos”.

Un Legado Inigualable

Redford se destacó en el cine no solo por su actuación, sino también por sus producciones como «Butch Cassidy and the Sundance Kid», «The Sting» y «All the President’s Men». Su influencia en la industria cinematográfica perdurará por generaciones.