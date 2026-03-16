Aumenta el escándalo que rodea a Furlán a días de su reelección

Las elecciones en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el sindicato más influyente del peronismo, están marcadas por un clima tumultuoso y denuncias que sacuden sus cimientos. La búsqueda de un nuevo secretario general, en medio de una serie de escándalos financieros y de corrupción, se presenta como un verdadero desafío.

La Búsqueda del Nuevo Líder

Las elecciones de este miércoles definirán quién tomarán las riendas de la UOM durante los próximos cuatro años. En el centro de la polémica se encuentra el actual secretario general, Abel Furlán, quien enfrenta graves acusaciones de malversación de fondos. Furlán aspira a la reelección a pesar de estar imputado en un caso sobre la administración de los fondos del gremio, que provienen del 2% de los salarios de los trabajadores.

Un Convenio Controversial

Según informes de Clarín y A24, Furlán firmó un acuerdo en secreto con una empresa poco conocida, USEM SA, sin consultar a los líderes de las 500 seccionales de la UOM. Esta compañía, dirigida por Soledad Calle, una socia política del entorno de La Cámpora, recibiría una comisión del 0,5% sobre los significativos fondos gestionados, lo que generó preocupaciones sobre la transparencia y el control administrativo.

La Historia de una Empresa Reciente

USEM SA fue creada solo dos meses antes de firmar este convenio y ha mostrado ingresos exorbitantes que sobrepasan los cien millones de pesos al mes. Sin embargo, la UOM nunca había requerido la ayuda de una empresa externa para gestionar sus finanzas, algo que ha desatado más críticas hacia la gestión de Furlán.

Un Escenario Turbulento

La reciente difusión de estos hechos ha permitido que surjan listas opositoras que disputan el liderazgo de Furlán en un momento crítico para la industria nacional. La frágil credibilidad del secretario general se ha visto profundamente afectada.

Denuncias de Violencia y Manipulación

La situación se complica aún más con denuncias de violencia por parte de grupos de apoyo, que presuntamente interfirieron en el proceso electoral, tratando de impedir que afiliados votaran en la seccional de Zárate-Campana, considerada un bastión de Furlán. Estas acusaciones han desencadenado un operativo judicial que busca esclarecer la integridad de las elecciones.

Un Cumulo de Acusaciones

En medio del caos, la oposición ha presentado pruebas de irregularidades durante el sufragio, afirmando que se usaron estrategias violentas para controlar los votos y desplazar a fiscales no afines a Furlán. La situación ha llevado a que el Ministerio de Trabajo evalúe la legalidad del proceso electoral, que podría verse comprometido si no se resuelven las impugnaciones en curso.

Investigaciones Judiciales en Marcha

La investigación judicial que se ha abierto no solo se centra en el convenio con USEM SA, sino que también abarca el uso de los fondos del sindicato. La situación es delicada, y el desenlace de las elecciones podría dar lugar a nuevas medidas en la causa judicial, que ya lleva varios días en análisis.

Perspectivas Futuras

La UOM se encuentra en una encrucijada, a medida que la comunidad metalúrgica se prepara para unos comicios llenos de tensión. La integridad de la elección y la confianza en el nuevo liderazgo son cuestiones que definirán el futuro del sindicato. Furlán, que también enfrenta una posible investigación sobre su patrimonio personal y vínculos empresariales, se presenta, así, como un líder en apuros, rodeado de un ambiente cada vez más hostil.

Las elecciones prometen ser un evento candente, cargado de expectativas y desafíos, donde la voluntad de los afiliados será crucial para definir el rumbo del sindicato y su futuro frente a la adversidad.