Guardavidas de Rada Tilly cierran temporada con solo 11 asistencias

Título: La temporada de verano en las playas: un balance de seguridad y cuidados vitales

Bajada: Al cerrar una nueva temporada de verano, las playas destacan tanto su labor de vigilancia como los desafíos que enfrentaron para asegurar la experiencia de los visitantes.

Con la llegada del otoño, las playas de nuestra ciudad despiden otra temporada estival marcada por un riguroso plan de vigilancia que abarcó 91 días. Este esfuerzo no solo se centró en el mar, sino también en el bienestar de los visitantes, quienes realizaron 1506 solicitudes para la retirada de perros de las costas.

Compromiso constante de los guardavidas

El equipo de guardavidas mantuvo una vigilancia activa, garantizando la seguridad de quienes disfrutaban del mar. Analizando las asistencias, se observó una tendencia particular: durante diciembre no se reportaron incidentes, mientras que enero se convirtió en el mes más crítico con 10 asistencias registradas. Tras un febrero tranquilo, marcado por la ausencia de rescates, marzo cerró con un rescate aislado.

Intervenciones de salud y emergencias

Las emergencias más complejas requirieron la intervención del servicio de salud EMEC en 7 ocasiones, principalmente en febrero, cuando se registraron 6 llamados. Por otro lado, enero solo tuvo un caso que necesitó atención especializada, mientras que diciembre y marzo no presentaron situaciones que demandaran este tipo de asistencia.

Primeros auxilios y atención a los más pequeños

La labor de los guardavidas abarca mucho más que la vigilancia en el agua. El equipo realizó 37 curaciones por lesiones menores a lo largo de la temporada, siendo enero el mes más activo con 26 atenciones, seguido por febrero y diciembre.

Un aspecto crucial en esta labor fue el cuidado de los niños: 40 pequeños perdidos fueron reunidos con sus familias gracias a la rápida acción del personal. Aquí, enero dominó la estadística con 36 casos, mientras que los 4 restantes se dieron en febrero.

Desafíos y concientización sobre mascotas

Un elemento destacado del balance final es el cumplimiento de las normativas sobre la presencia de mascotas en la playa. Durante los tres meses, se solicitó a los dueños que retirasen a sus perros en 1506 ocasiones, evidenciando la necesidad de seguir educando a la comunidad sobre la importancia de la higiene y la seguridad.

Con un servicio operativo desde el 15 de diciembre hasta el 15 de marzo, los guardavidas demostraron un compromiso multifacético, no solo supervisando el mar, sino gestionando un entorno seguro y armonioso en una de las playas más visitadas de la región.