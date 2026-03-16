Premios Oscar 2026: Lista Completa de Ganadores

La Gala de los Premios Oscar 2026: Listado Completo de los Ganadores
Conoce a los triunfadores de la 98° edición de los Oscar, donde el cine brilla más que nunca.
La emoción se apodera del Dolby Theatre en la entrega de la 98° edición de los Premios Oscar. Aquí te traemos los nombres de los ganadores en cada categoría a medida que se anuncian.
Los Grandes Ganadores de la Noche
Las expectativas apuntaban a que Una batalla tras otra y Pecadores se disputaran los premios más destacados de la noche, llevando consigo una considerable colección de estatuillas. A continuación, te presentamos la lista completa de ganadores en las 24 categorías.
Listado de Ganadores
Mejor Actriz
Amy Madigan, por La hora de la desaparición
Mejor Actor
Sean Penn, por Una batalla tras otra
Mejor Película
Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson
Mejor Productor
Una batalla tras otra, producida por Cassandra Kulukundis
Mejores Vestuarios
Frankenstein, diseñado por Kate Hawley
Mejor Montaje
Frankenstein, realizado por Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey
Mejor Corto Animado
The Girl Who Cried Pearls, producción del National Film Board of Canada, de Chris Lavis y Maciek Szczerbowski
Mejor Corto de Ficción
The Singers, de Sam A. Davis y Jack Piatt (Netflix)
Mejor Corto Documental
Deux personnes échangeant de la salive, de Alexandre Singh y Natalie Musteata (Canal+/The New Yorker)
Expectativas y Novedades
Ante el desenlace de la gala, se espera que la controversia en torno a algunos de los ganadores genere debates en redes sociales y en los círculos cinematográficos. La noche del cine es siempre un momento para reflexionar sobre el arte y la industria.