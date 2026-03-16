Impactante Accidente: Indagan Velocidad y Uso de Celular

Un impactante accidente se registró este domingo en la Curva del Indio, en la costanera de Puerto Madryn, cuando un conductor de Peugeot 408 perdió el control y colisionó contra varios autos estacionados.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:15 horas, en un momento de gran afluencia de personas en la rambla. Los testigos relatan que el vehículo circulaba a gran velocidad cuando se desvió de su trayectoria.

De acuerdo con los testimonios, el conductor parecía estar utilizando su teléfono celular al momento del accidente, lo que habría contribuido a la pérdida de control del auto. El Peugeot se cruzó de carril y chocó con varios vehículos aparcados a lo largo del litoral.

Impactos y Consecuencias

El primer choque se dio contra un Volkswagen Up y un Jeep Renegade Sport. Luego de esa colisión inicial, el Peugeot siguió su trayecto hasta detenerse finalmente contra una camioneta Toyota Hilux.

Respuesta de las Autoridades

Al lugar del accidente llegaron rápidamente efectivos de la Policía del Chubut y personal de la Dirección de Tránsito Municipal para regular el tránsito y realizar las investigaciones pertinentes. Es un área frecuentada por familias y turistas, especialmente durante los fines de semana.

Las autoridades realizaron un test de alcoholemia al conductor del Peugeot, que resultó negativo, con un registro de 0,00 g/l. A pesar de los daños materiales significativos en los cinco vehículos implicados, no se registraron lesiones entre los ocupantes.