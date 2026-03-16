Grabois responde a Milei tras defensa de Pattovello: ‘Ni papi Trump te salvará’

Grabois Echa Fuego: La Controversia por la Causa $Libra se Intensifica

La tensión política en Argentina crece a medida que Juan Grabois se enfrenta abiertamente al presidente Javier Milei, en medio de acusaciones graves sobre la ministra Sandra Pettovello y su vinculación con la causa $Libra.

El intercambio surgió este domingo por la noche cuando Grabois, a través de su cuenta en X, acusó al presidente Milei de estar involucrado en la controversia. «Están todos hasta las manos, de esta no te salva ni papi Trump», sentenció el diputado nacional en respuesta a la defensa de Milei hacia Pettovello, quien negó acusaciones realizadas por Maximiliano Ferraro sobre un encuentro con el lobista Mauricio Novelli.

El Calor del Debate Político

El enfrentamiento se desencadenó cuando Ferraro cuestionó un presunto encuentro entre Pettovello y Novelli. La ministra, en un intento por aclarar la situación, contactó a Ferraro para desmentirlo, pero él se negó a retractarse públicamente. Tras esto, Milei respaldó a Pettovello compartiendo su mensaje en X y señalando a sus oponentes como parte de «una mafia mediática».

Grabois, por su parte, no se quedó callado y planteó varias preguntas incómodas que involucran tanto a la ministra como a Karina Milei, secretaria general de la presidencia. «¿Podés desmentir que la secretaria general de la presidencia Karina Milei recibió dinero de Novelli? (…) Están todos hasta las manos», reiteró Grabois, enfatizando la seriedad de las acusaciones.

Un Nuevo Escenario en el Congreso

La controversia ha llevado a que miembros de la Comisión Investigadora sobre la causa $Libra convoquen a una conferencia de prensa para discutir los recientes acontecimientos. Este encuentro está programado para el lunes 16 a las 16 horas en la Cámara de Diputados, donde se espera que los legisladores compartan novedades sobre la investigación y su relación con el informe final presentado en noviembre de 2025.

Durante esta conferencia, se abordarán detalles sobre la conexión entre la nueva información y las conclusiones previas de la comisión, así como los pasos que consideran necesarios en el ámbito legislativo y judicial.

Diversas Revelaciones al Descubierto

Recientemente, se filtraron detalles sobre un «memo» encontrado en el teléfono del lobista Mauricio Novelli, que supuestamente documenta un acuerdo de 5 millones de dólares relacionado con el apoyo de Milei al criptoactivo $Libra. Este documento, que fue recuperado tras un intento de borrado por parte de Novelli, revela información sobre pagos en tokens y efectivo vinculados a un contrato de asesoría en blockchain e inteligencia artificial con el presidente.

La situación en torno a la causa $Libra continúa evolucionando, y el cruce entre Grabois y Milei parece estar lejos de terminar, encendiendo aún más el debate sobre la transparencia y la ética en la política argentina.