Mr. Nobody Against Putin Gana el Oscar al Mejor Documental 2026

La conmovedora historia de un maestro de escuela primaria que expone la indoctrinación de sus alumnos sobre la invasión rusa en Ucrania se convierte en ganadora del Oscar.

El Impacto de «Mr. Nobody Against Putin»

«Mr. Nobody Against Putin», el documental que revela la manipulación educativa en Rusia, se alzó con el Oscar al mejor documental. Su creador, Pavel Talankin, actualmente exiliado en Europa, recibió el reconocimiento junto al co-director estadounidense, David Borenstein.

Una Victoria Sorprendente en la Premiación

El documental superó a favoritos como «The Perfect Neighbor» y también a otros competidores destacados como «The Alabama Solution», «Come See Me in the Good Light», y «Cutting Through Rocks».

Reflexiones de los Creadores

David Borenstein destacó la relevancia de su filme al decir: “Mr. Nobody Against Putin es sobre cómo se pierde un país a través de actos de complicidad”. Además, hizo un llamado a la responsabilidad moral frente a la opresión y la censura que se vive en diversos contextos.

Un Llamado a la Paz

Por su parte, Talankin expresó su deseo por un futuro sin conflictos, enfatizando que en muchas naciones hay “bombas y drones en lugar de estrellas”. Su emotivo llamado final fue: “En nombre de nuestro futuro y el de todos los niños, pongan fin a todas estas guerras ahora”.

Una Trayectoria Significativa

Este galardón marca la tercera vez en esta década que un documental que critica al gobierno ruso obtiene el Oscar, siguiendo los pasos de «Navalny» en 2023 y «20 Days in Mariupol» en 2024. El año pasado, «No Other Land», una coproducción israelí-palestina, abordó la devastación de una comunidad en Cisjordania.