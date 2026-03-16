Fito Páez deslumbró en Rosario con un concierto histórico en el Monumento a la Bandera

En una noche inolvidable, Rosario vibró al compás de la música de Fito Páez en un recital gratuito que marcó el retorno del artista a su ciudad natal. La cita, en el emblemático Monumento Nacional a la Bandera, convocó a miles de fanáticos que celebraron la magia de sus canciones.

El recital no solo fue un encuentro con sus raíces, sino también el lanzamiento de su gira Sale el sol. Fito se presentará en el Movistar Arena con varias funciones agotadas y ya tiene programados shows en Uruguay, Colombia y otros países de la región.

Una Celebración Musical para la Ciudad

Este concierto fue concebido como un regalo para los rosarinos, gracias al apoyo de sponsors y empresas locales. Con una producción cuidada, el público disfrutó de un repertorio que incluyó tanto sus grandes éxitos como algunas de sus más recientes composiciones, todo en una puesta en escena especialmente diseñada para la ocasión.

El Calor de la Ciudad Desde el Inicio

La jornada comenzó con presentaciones que animaron el ambiente. Luisina Cali encendió los ánimos a las 18:20, seguida por la banda Killer Burritos, liderada por el amigo de Fito, Coki Debernardi.

Fito en Escena: Un Espectáculo Inigualable

A las 20:00, finalmente, Fito Páez tomó el escenario vestido con un traje blanco, dando inicio al concierto con su emblemático «Rosario siempre estuvo cerca», momento que desató la euforia de sus seguidores. La energía fue palpable desde el primer acorde.

Canciones que Marcan Épocas

El artista continuó con temas icónicos como Hazte fama y Lejos de Berlín, mientras la multitud lo acompañaba con vítores y aplausos. Fito, enérgico, se movía por el escenario como un verdadero director de orquesta animando a su banda y al público.

Conexión con el Público

Una de las canciones más coreadas fue 11 y 6, donde las camisetas de Rosario Central se hicieron visibles entre la multitud, resaltando la profunda conexión entre el artista y su ciudad. «Quiero que la pasen hermoso y disfruten muchísimo”, expresó Fito, quien también celebró su cumpleaños durante los preparativos del show.

Un Recital para Recordar

Temas como La buena estrella y Y dale alegría a mi corazón resonaron entre los asistentes, quienes, a capela, se unieron en un emotivo canto colectivo.

Fito sorprendió al público interpretando Circo beat con un megáfono, seguido de la clásica El amor después del amor, mientras el Monumento se iluminaba con luces rojas y miles de celulares encendidos, creando un espectáculo visual digno de la ocasión.

Un Cierre Apoteósico

El final de la noche llegó con Mariposa Teknicolor, donde la sinergia entre el artista y su audiencia fue inigualable. La velada culminó con una emotiva interpretación de Dar es dar, dejando a todos los presentes con el corazón lleno de música y gratitud, en una jornada que sin dudas quedará grabada en la memoria de Rosario y de Fito Páez.