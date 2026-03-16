Paro Universitario Nacional: Docentes Exigen Financiamiento y la UBA Considera Huelga Indefinida

Docentes en Argentina Inician Paro Nacional Demandando Mejoras Salariales

Desde hoy, el sistema universitario argentino lleva adelante un paro nacional impulsado por las federaciones docentes CONADU y CONADU Histórica, en respuesta a la necesidad urgente de aumento salarial y financiamiento para las universidades.

La medida de fuerza se desarrollará en dos fases: del 16 al 21 y del 23 al 30 de marzo, resultando en la suspensión de clases y actividades académicas a nivel nacional.

Conflicto en la UBA: Paro Indeterminado en Caso de Ausencia de Respuestas

La tensión es particularmente intensa en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde los docentes han decidido intensificar las protestas y consideran un paro indefinido si el Gobierno no aborda sus demandas. El mayor reclamo es la implementación total de la Ley de Financiamiento Universitario N.º 27.795, que exige un ajuste salarial acumulado del 55,4% y una revisión urgente del presupuesto educativo nacional.

Adhesión de Universidades de Todo el País

El paro no se limita a Buenos Aires. Universidades públicas como la Nacional de Córdoba, Rosario, La Plata, Tucumán, Salta, Nordeste, Entre Ríos y Chaco Austral también se han sumado a la protesta con una huelga de 24 horas.

Salariales Afectados por la Inflación

El desafío principal, según los sindicatos, reside en el atraso salarial frente a la inflación y la falta de presupuesto que pone en riesgo el funcionamiento de las universidades. Informe de la UBA revela que el salario real se encuentra en su nivel más bajo en décadas, un 35,6% por debajo de los índices de noviembre de 2023.

La Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) evalúa extender la huelga por tiempo indeterminado desde el 16 de marzo.

Laura Carboni, secretaria general de AGD-UBA, comentó que, desde noviembre de 2023, los docentes han perdido el equivalente a 11,5 salarios, lo que implica que solo reciben compensación por dos de cada tres meses trabajados. Esta disminución va en línea con la inflación, que alcanzó un 14,2% entre octubre y febrero, mientras que los salarios permanecieron sin cambios en los primeros meses del año.

Nuevo Proyecto de Financiamiento Universitario en Debate

En medio de este clima de tensión, el Gobierno de Javier Milei ha presentado un nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que propone modificar la legislación vigente, aprobada en 2025, que garantizaba aumentos salariales y la actualización automática según la inflación. Según el nuevo proyecto, los incrementos salariales se distribuirían en tres tramos del 4,1% cada uno, eliminando la recomposición correspondiente al período 2023-2024.

A pesar de que la legislación aún está en vigor, las universidades denuncian una falta de aplicación efectiva. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ha solicitado una acción de amparo para exigir el cumplimiento de esta normativa, respaldada por más de 40 instituciones académicas.

Milei argumenta que la ley no especifica fuentes de financiamiento claras.

El conflicto ha llegado a instancias legales, donde se han presentado medidas cautelares que han impedido la implementación de una normativa esencial para el sector. Mientras el debate legislativo continúa, la comunidad educativa aguarda respuestas claras y efectivas ante sus demandas.