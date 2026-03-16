Caída de ARGt: Es hora de reevaluar tus inversiones

La Comisión Nacional de Valores (CNV) ha tomado una decisión significativa al prohibir la stablecoin ARGt, conocida como el peso cripto argentino, afectando a plataformas como Belo y Twin Finance. Esta medida busca regular el mercado de valores y proteger a los inversores.

La CNV impidió la oferta pública de la stablecoin ARGt, obligando a las billeteras digitales como Lemon, Ripio, Bitso y Buenbit a desindexarla. Esta determinación forma parte de un esfuerzo más amplio por prevenir la aparición de ofertas no autorizadas en el ámbito de los criptoactivos.

Una acción clara del regulador

La medida, según los expertos Gilberto Santamaría y Ana Elisa de Iparraguirre, se justifica en la supervisión del mercado de capitales. La CNV argumenta que esta acción es necesaria para evitar la promoción de instrumentos de inversión no aprobados. Además, recordaron que, en 2017, ya se advirtieron los riesgos de las ofertas iniciales de criptomonedas, sugiriendo que esta problemática no es nueva.

El contexto de la regulación

El especialista Rosendo Gravanago resalta que el foco del debate no es la tecnología detrás de estos activos, sino la forma en que son presentados al público. Si estos activos buscan captar fondos con expectativas de ganancias, deben ser analizados bajo las normativas del mercado de capitales.

¿Qué implica esta decisión para el mercado?

Federico Tjor, abogado con experiencia en cripto y mercado de capitales, considera que la rápida intervención de la CNV es alentadora. La ausencia de información clara, como documentaciones sobre el funcionamiento de estos activos, representa un gran riesgo para los inversores. Esto pone de relieve la importancia de un marco regulatorio sólido y transparente.

Impacto en las stablecoins

La socia de BDO en Argentina, Mariana Martínez Brizuela, señala que la resolución no solo ataca un producto específico, sino que refuerza una prohibición ya establecida por ley. Los PSAVs no pueden ofrecer valores negociables sin una autorización previa, y quien lo haga puede enfrentarse a sanciones significativas.

Revisión urgente para las billeteras digitales

Las billeteras digitales deberán revisar su catálogo de activos inmediatamente. Si un activo ofrece rendimiento administrado por terceros, tiene el potencial de ser considerado un valor negociable. Por tanto, es crucial que estas plataformas examinen sus ofertas antes de ser potencialmente penalizadas.

La incertidumbre regulatoria de los criptoactivos

La falta de una clasificación clara de los criptoactivos permite distorsiones en la regulación. Este caso ha resaltado la necesidad de una mejor definición jurídica para que los criptoactivos puedan ser evaluados adecuadamente según su funcionalidad económica.

Más allá de un caso particular

La situación con ARGt evidencia una debilidad estructural en la regulación actual, al no existir una clara clasificación legal que reconozca la verdadera naturaleza económica de estos instrumentos. Este desafío plantea la necesidad de que el marco regulatorio evolucione para abordar de manera efectiva el fenómeno de los criptoactivos en el mercado argentino.