Joven asesinada a tiros en su patio en Rosario

La violencia en Rosario no cesa. Una joven de 18 años fue asesinada a disparos, y su cuerpo fue encontrado en un patio de una vivienda en el barrio Tablada. Este trágico suceso ha dejado a la comunidad consternada.

La víctima, identificada como Tamara Milagros Molina, fue hallada sin vida durante la noche del sábado. Según los informes, vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones en la zona de calle 409.

La escena del crimen

A su llegada, la policía encontró a Molina con varios impactos de bala. Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) verificó su fallecimiento, información que fue corroborada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Investigación en curso

El fiscal Franco Tassini, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, asumió el caso y ordenó una exhaustiva revisión de la escena, recopilando testimonios de los vecinos y revisando las imágenes de cámaras de seguridad cercanas. También se buscaron pistas adicionales para identificar al o los responsables.

Un barrio en tensión

El crimen ocurrió en un área caracterizada por construcciones precarias. La información recolectada durante la investigación sugiere que la víctima tiene vínculos familiares con personas involucradas en actividades delictivas, lo que podría ser relevante para esclarecer el móvil del asesinato.

Una conexión peligrosa

Las autoridades han señalado que Molina es hermana de un sospechoso apodado «Soretito», presunto miembro de una banda que ha estado involucrada en violentos actos delictivos, incluido un tiroteo en un colectivo en septiembre de 2024.

El contexto de la violencia en Rosario

Este lamentable suceso se suma a la creciente ola de homicidios en la ciudad, que ya ha registrado 17 crímenes en lo que va del año. Las fuerzas de seguridad están intensificando sus esfuerzos para desentrañar las conexiones entre este y otros incidentes de violencia armada.

Un nuevo ataque en la ciudad

Además de este crimen, las autoridades informaron sobre otro asesinato ocurrido el mismo día, donde un ex-agente de la Prefectura Naval Argentina fue ultimado mientras trabajaba como chofer de una aplicación en la zona sur de Rosario. Este hecho refuerza la alarmante situación de seguridad en la región.