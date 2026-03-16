Alfredo Adame derrota a Carlos Trejo por knockout en Ring Royale

¡El Ring se Prende! Aczino y Azuky Encienden la Batalla de Rimas Antes del Gran Combate
Previo a la esperada pelea entre Karely Ruiz y Marcela Mistral, los freestylers Aczino y Azuky desataron su energía en una explosiva batalla de rimas.
«Gracias a quien quiera pelear conmigo, o estoy listo para una revancha con Trejo», afirmó Alfredo Adame tras su victoria. Por su parte, Carlos Trejo aceptó su derrota diciendo: «Me ganó, lo acepto». Después de la pelea, ambos se abrazaron en señal de respeto.
Adame pidió también más oportunidades para las mujeres en el ring y agradeció a sus entrenadores y a la leyenda Julio César Chávez por los consejos que lo llevaron al triunfo.
Adame logró derribar a Trejo, quien no pudo levantarse tras 2 minutos y 52 segundos de combate, sellando su victoria por knockout.
Durante el combate, ambos peleadores se llevaron fuertes golpes, destacando Adame por su agilidad y estrategia.
Al ingresar al ring, Alfredo Adame se mostró confiado: “Estoy al 100% y listo para ofrecer un gran espectáculo”. Cuando se le preguntó si su rival Carlos Trejo, con quien ha tenido diferencias, dejaría de ser un problema, Adame fue contundente, afirmando que las tensiones entre ellos continuarán.
Con la melodía “Ameno” de ERA como fondo, Carlos Trejo hizo una entrada impactante al ring. Sin embargo, su silencio al ser interrogado sobre sus 20 años de espera para este enfrentamiento resultó en el descontento del público, que lo abucheó.
El Millonario Brilla en el Escenario Durante la Pausa Musical
Antes de la tan ansiada pelea, el público disfrutó de un espectacular segmento musical que animó la velada.
Aldo De Nigris Triunfa sobre Porcella por Knockout
En el arranque del segundo round, la fatiga hizo mella en ambos boxeadores, aunque lucharon con valentía.
Un descuido de Porcella abrió la puerta a un impacto decisivo de De Nigris. El réferi detuvo el combate a los 2:17 del segundo asalto, proclamando a De Nigris como vencedor.
«Este triunfo es para mí, mi familia y el equipo que ha trabajado conmigo, gracias», expresó Aldo con emoción tras su victoria.
La Batalla entre Aldo De Nigris y Nicola Porcella
Ambos exconcursantes de La Casa de los Famosos ofrecieron un espectáculo impactante, intercambiando fuertes golpes en el primer asalto, aunque el cansancio se hizo notar al final del round.
La Gran Sorpresa: Julio César Chávez en el Ring Royale
El evento Ring Royale 2026 se iluminó por la aparición inesperada de la leyenda del boxeo mexicano
En la noche del 15 de marzo de 2026, el público se emocionó al ver a Julio César Chávez subir al ring en la Arena Monterrey, donde recibió un cinturón simbólico de campeón tras la segunda pelea, destacando su legado en el boxeo.