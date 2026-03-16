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Alfredo Adame derrota a Carlos Trejo por knockout en Ring Royale

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¡El Ring se Prende! Aczino y Azuky Encienden la Batalla de Rimas Antes del Gran Combate

Previo a la esperada pelea entre Karely Ruiz y Marcela Mistral, los freestylers Aczino y Azuky desataron su energía en una explosiva batalla de rimas.

«Gracias a quien quiera pelear conmigo, o estoy listo para una revancha con Trejo», afirmó Alfredo Adame tras su victoria. Por su parte, Carlos Trejo aceptó su derrota diciendo: «Me ganó, lo acepto». Después de la pelea, ambos se abrazaron en señal de respeto.

Alfredo Adame tras la victoria
(Captura de pantalla)

Adame pidió también más oportunidades para las mujeres en el ring y agradeció a sus entrenadores y a la leyenda Julio César Chávez por los consejos que lo llevaron al triunfo.

Alfredo Adame tras el combate
(Captura de pantalla)

Adame logró derribar a Trejo, quien no pudo levantarse tras 2 minutos y 52 segundos de combate, sellando su victoria por knockout.

Alfredo Adame celebra su victoria
(Captura de pantalla)

Durante el combate, ambos peleadores se llevaron fuertes golpes, destacando Adame por su agilidad y estrategia.

Un momento del duelo
(Captura de pantalla)

Al ingresar al ring, Alfredo Adame se mostró confiado: “Estoy al 100% y listo para ofrecer un gran espectáculo”. Cuando se le preguntó si su rival Carlos Trejo, con quien ha tenido diferencias, dejaría de ser un problema, Adame fue contundente, afirmando que las tensiones entre ellos continuarán.

Alfredo Adame en acción
Alfredo Adame durante la pelea (Captura de pantalla)

Con la melodía “Ameno” de ERA como fondo, Carlos Trejo hizo una entrada impactante al ring. Sin embargo, su silencio al ser interrogado sobre sus 20 años de espera para este enfrentamiento resultó en el descontento del público, que lo abucheó.

Carlos Trejo en el ring
Carlos Trejo preparado para su combate (Captura de pantalla)

El Millonario Brilla en el Escenario Durante la Pausa Musical

Antes de la tan ansiada pelea, el público disfrutó de un espectacular segmento musical que animó la velada.

Aldo De Nigris Triunfa sobre Porcella por Knockout

En el arranque del segundo round, la fatiga hizo mella en ambos boxeadores, aunque lucharon con valentía.

Un descuido de Porcella abrió la puerta a un impacto decisivo de De Nigris. El réferi detuvo el combate a los 2:17 del segundo asalto, proclamando a De Nigris como vencedor.

«Este triunfo es para mí, mi familia y el equipo que ha trabajado conmigo, gracias», expresó Aldo con emoción tras su victoria.

Aldo de Nigris noqueando a Porcella
Aldo De Nigris asesta un golpe decisivo a Nicola Porcella, llevándolo a la lona y asegurando la victoria por nocaut en el ring. ((YouTube/ Ring Royale))

La Batalla entre Aldo De Nigris y Nicola Porcella

Ambos exconcursantes de La Casa de los Famosos ofrecieron un espectáculo impactante, intercambiando fuertes golpes en el primer asalto, aunque el cansancio se hizo notar al final del round.

La Gran Sorpresa: Julio César Chávez en el Ring Royale

El evento Ring Royale 2026 se iluminó por la aparición inesperada de la leyenda del boxeo mexicano

En la noche del 15 de marzo de 2026, el público se emocionó al ver a Julio César Chávez subir al ring en la Arena Monterrey, donde recibió un cinturón simbólico de campeón tras la segunda pelea, destacando su legado en el boxeo.

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