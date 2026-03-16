Buenos Aires Regularizará el Uso de Criptomonedas

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementa una nueva normativa para regular las operaciones de criptomonedas, buscando claridad en un sector que hasta ahora navegaba en la informalidad impositiva.

El pasado 6 de marzo de 2026, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) anunció una resolución clave que pone en orden el mercado de activos digitales en la capital argentina. Esta medida tiene como objetivo establecer reglas claras para usuarios, exchanges y plataformas de custodia en un contexto de creciente popularidad de las criptomonedas.

Nuevos lineamientos para la comercialización de criptomonedas

El corazón de la resolución establece un régimen obligatorio de información para todas las plataformas intermediarias que operan en el distrito. A partir de ahora, las exchanges locales deberán reportar mensualmente a la AGIP todas las operaciones de sus clientes, detallando montos, tipos de activos y la identificación de los titulares de las cuentas.

Este intercambio de datos permitirá un control más eficiente del flujo de capitales en el ecosistema cripto y asegurará que las transacciones cumplan con las obligaciones fiscales, especialmente respecto al Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Impacto en inversores y traders

La normativa introduce criterios específicos que determinarán cuándo la compraventa de criptoactivos se considera una actividad económica gravada. La AGIP definirá parámetros de habitualidad y volumen de operaciones para decidir si un contribuyente debe tributar por sus ganancias o si su tenencia se clasifica como ahorro personal.

Esta distinción es crucial para no afectar a los pequeños ahorristas, enfocando la presión fiscal sobre los operadores profesionales que generan ganancias recurrentes a través de la especulación o el arbitraje de activos digitales en plataformas tanto locales como extranjeras.

Oportunidades para la regularización de activos

La resolución también abre la puerta a la regularización de activos no declarados, brindando un plazo para que los usuarios ajusten su situación fiscal sin enfrentar las sanciones más severas del régimen de faltas.

Según fuentes del organismo, esta iniciativa es parte de una estrategia de modernización tributaria que reconoce a las criptomonedas como una parte esencial de la economía moderna.

Buenos Aires: un polo cripto de referencia

Con esta formalización, el Gobierno de la Ciudad busca atraer a empresas de servicios financieros tecnológicos que necesitaban un marco regulatorio estable para operar con confianza, consolidando así a Buenos Aires como un centro de referencia en el ámbito cripto.