Oscars 2026: Besos, abrazos y secretos en la noche más glamorosa de Hollywood

La alfombra roja brilló con la presencia de reconocidos actores y actrices que, antes del inicio de la ceremonia, compartieron momentos de camaradería y risas, dejando huella en una de las noches más esperadas del cine.

Encuentros que Marcan la Previa

Antes de que las luces se apagaran para dar paso a la ceremonia, varias celebridades se dejaron ver en el Dolby Theatre, mostrando su complicidad y buenos momentos detrás del telón. Desde abrazos entre colegas hasta charlas animadas, la atmósfera era de entusiasmo y alegría.

Sonrisas y Abrazos: Un Vistazo a la Amistad

Entre los momentos más memorables, Gwyneth Paltrow y Ethan Hawke fueron fotografiados saludándose con calidez, mientras que Demi Moore y Emma Stone conversaban de manera distendida, compartiendo risas que resonaban en el aire. La conexión entre las estrellas se hizo evidente en cada gesto y sonrisa.

Un Encuentro Espontáneo

En un instante encantador, Jesse Plemons, Kirsten Dunst y Nicole Kidman disfrutaron de una amena charla, creando un ambiente relajado que contrastaba con la inminente formalidad del evento. La química entre ellos reflejaba un sincero aprecio mutuo.

Momentos Íntimos y Compañerismo

Elle Fanning no solo compartió abrazos con Kylie Jenner y Timothée Chalamet, sino que también se dejó ver en un emotivo abrazo con Marlee Matlin, destacando la camaradería en el mundo del espectáculo. Estos gestos cálidos subrayan la importancia de la amistad entre los artistas, incluso en medio del glamur.

Expectativa en cada Rincón

Jacob Elordi llegó con un estilo relajado y una gran sonrisa, mientras que la pareja formada por Ethan Hawke y su esposa, Ryan, acaparó la atención al posar para las cámaras con elegancia. La cosmovisión del evento se completaba con intercambios de saludos entre figuras como Channing Tatum y Elordi, evidenciando un buen clima antes de que comenzara la ceremonia.

Un Comienzo Inolvidable

A medida que todos tomaban asiento, la emoción crecía en la sala llena de estrellas. Con momentos divertidos entre quienes se encontraban en el auditorio, la atención se centró en el escenario, marcando el inicio de una noche que prometía ser memorable.