¿Bitcoin, Ethereum o Solana? Descubre en qué criptomoneda invertir

El mercado de criptomonedas se encuentra en una fase decisiva. Después de semanas de fluctuaciones, los inversores están en busca de activos que prometan rendimiento en el corto plazo, justo cuando se acerca la segunda mitad de marzo, un momento crucial en el ciclo financiero.

Los analistas del sector están identificando criptomonedas con potencial de crecimiento hasta mitad de año. Aquí te contamos cuáles son los activos más destacados en esta nueva etapa.

Bitcoin: El Clásico que Sigue Brillando

Belén González, experta en criptomonedas, señala que Bitcoin (BTC) continúa siendo la opción más segura en relación riesgo-retorno. Su estructura técnica muestra una tendencia alcista, manteniéndose sobre un soporte crucial cerca de los u$s60.000.

La analista enfatiza que el interés institucional se refleja en el precio de Bitcoin. «Los ETFs de Bitcoin están atrayendo flujos constantes de capital, estableciendo una demanda sólida», explica, añadiendo que cualquier corrección se ve contrarrestada por compras significativas.

González prevé que, si Bitcoin supera los u$s72.000, se abrirá un nuevo capítulo alcista, con expectativas de subidas del 10% a 15% para mediados de año, aunque anticipa un camino lleno de baches.

Ethereum: La Preferida del Capital Institucional

El analista Pedro Martínez destaca a Ethereum como su opción principal para los próximos meses. La creciente liquidez institucional y el avance de ETFs del activo están atrayendo atención, lo que podría catapultar su precio hacia los u$s4.000.

Martínez recalca el notable aumento del valor bloqueado en DeFi, que ha superado los u$s100.000 millones, lo que indica un ecosistema activo y saludable. Pese a un descenso reciente en su valor, los fundamentos de Ethereum siguen sólidos, con un incremento del 32% en billeteras de largo plazo.

El analista destaca que Ethereum necesita mantener un soporte entre los u$s1.750 y u$s1.850 para evitar una corrección más severa y que el objetivo alcista se sitúa en u$s2.700.

Solana: La Estrella en el Mundo de las Altcoins

Laura Ventura gira su atención hacia Solana, un proyecto de altcoin con gran potencial. Con un contexto de usuarios activos en crecimiento, Solana espera una fase alcista que podría llevar su precio a superar los u$s180.

Ventura resalta que la actividad en la red se ha robustecido, lo que refuerza la demanda por sus servicios. «La red ha visto un aumento del 39% en operaciones diarias, sugeriendo un interés genuino entre los usuarios», comenta.

Chainlink: Una Opción Emergente en el Escenario Cripto

Fermín Aguirre sugiere centrar la mirada en Chainlink, un proyecto fundamental en la infraestructura blockchain. Chainlink se ha posicionado como un jugador clave en la tokenización de activos reales, un área en auge.

Aguirre afirma que a medida que más bancos exploran la tokenización, Chainlink está bien posicionado para beneficiarse. Estimar un precio potencial de u$s25 si el mercado entra en una fase expansiva, resalta la confianza en su estructura de soporte en u$s16.

Perspectivas de un Mercado en Evolución

A medida que el mercado cripto navega por una fase de transición, hay señales positivas de acumulación que podrían implicar un crecimiento significativo para diversos activos. Con el interés institucional, el auge del ecosistema DeFi y la tokenización como protagonistas, el entorno resulta favorable para inversiones.

La segunda mitad de marzo se presenta como una oportunidad crítica para que los traders decidan sus posiciones, especialmente a la luz de las vacaciones. El anhelo por un rendimiento sólido podría dar forma a este periodo, marcando el camino hacia el éxito financiero.