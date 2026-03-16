Kicillof arrasa en 10 municipios; La Cámpora solo logra 4

En las recientes internas del Partido Justicialista (PJ) en Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof logró consolidar su liderazgo al obtener triunfos significativos en una decena de municipios. Estos resultados marcan un cambio en la dinámica interna del peronismo local.

Los primeros resultados comenzaron a circular cuando finalizó el conteo electoral, destacándose la victoria de Kicillof en Morón y Mar del Plata, dos de los municipios clave en esta contienda. La Junta Electoral confirmó que su movimiento, Derecho al Futuro (MDF), se llevó la delantera en la mayor parte de las elecciones.

Victorias Clave en Morón y Mar del Plata

En Morón, Lucas Ghi, actual intendente y miembro del MDF, triunfó sobre Martín Sabbatella en una intensa competencia por el liderazgo del peronismo local. Aunque ambos provienen de Nuevo Encuentro, Ghi logró mantener la dirección del PJ, derrotando a la camporista Paula Majdanski gracias a un respaldo contundente entre su base.

El Kirchnerismo Responde Desde Mar del Plata

El kirchnerismo celebró su victoria en Mar del Plata, donde Daniel Di Bartolo, asociado a la cristinista Fernanda Raverta, se impuso sobre Adriana Donzelli del MDF. Asimismo, lograron un triunfo en Tres de Febrero, donde Juan Debandi superó al exministro Alejandro Collia, otro hito importante para su sector.

Competencia Maciza en San Miguel y Otros Municipios

En San Miguel, Santiago Fidanza, vinculado a Kicillof, se posicionó por encima de su rival Juan José Castro, confirma la creciente influencia del gobernador en la región. Otras victorias del MDF incluyeron los municipios de San Nicolás, Balcarce, y Saladillo, destacando la efectividad de la estrategia política del gobernador.

Resultados Dispares en Zárate y Tigre

Leandro Matilla retuvo su cargo en Zárate frente a una fuerte oposición, mientras que en Tigre, la situación fue menos convencional, con la baja de la lista de Julio Zamora, lo que permitió a Luis Samyn Ducó, alineado con el Frente Renovador, proclamarse como ganador. Desde el entorno de Zamora, cuestionaron esta decisión, resaltando la falta de reconocimiento a liderazgos impuestos.

Reflexiones sobre el Futuro del Peronismo

Aunque Kicillof prevé asumir formalmente la dirección del PJ provincial, las internas han evidenciado que, a pesar de sus triunfos, existen ciertos desafíos y tensiones internas, especialmente vistas en San Miguel. Sin embargo, el clima general fue más positivo que en ediciones pasadas, con solo algunos rumores sobre prácticas de clientelismo que rondaron el proceso electoral.

A medida que Kicillof se prepara para su nueva etapa al mando del PJ, con una asamblea programada con los líderes de los 135 distritos, se espera que estos resultados marquen un nuevo rumbo en la política peronista de Buenos Aires.