Niño australiano de 9 años sorprendido conduciendo a las 1:30 AM en una carretera de Nueva Gales del Sur

Un incidente sorprendente y preocupante se ha registrado en Nueva Gales del Sur, donde un niño de nueve años fue supuestamente encontrado al volante de un automóvil en la madrugada.

La policía de NSW informó que un hombre de 45 años enfrentaba serias dificultades para mantenerse despierto y, mientras él operaba los pedales, el niño dirigía el vehículo desde su regazo.

La escena del incidente

Un sistema de detección de cinturones de seguridad grabó el coche circulando por la autopista Great Western en Mount Lambie, a 160 km al oeste de Sídney, a la 1:35 AM. En la imagen, se observa al niño sin ningún tipo de seguridad sentado en la falda del adulto.

Acciones de la policía y cargos

Tras recibir información sobre el hecho, autoridades se acercaron al hogar del hombre en Lightning Ridge el 11 de marzo. Luego de la investigación, fue notificado y enfrenta cuatro cargos, que incluyen conducir de manera imprudente y manejar sin el control adecuado del vehículo.

Un preocupante patrón

Las autoridades han declarado que el hombre estaba bajo “significativa fatiga” al momento del suceso, lo que plantea serias preocupaciones sobre la seguridad vial. El individuo está programado para comparecer ante el tribunal local de Walgett el 28 de abril, y la policía ha notificado al Departamento de Comunidades y Justicia.

Casos similares en el pasado

Este no es el primer incidente alarmante de jóvenes al volante. En 2017, un niño de 12 años intentó recorrer Australia solo, conduciendo durante 1,300 km antes de ser detenido por la policía tras un accidente.