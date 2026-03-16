Milei y su ‘mafia mediática’: una táctica para esquivar el caso $Libra

Tras su regreso a Argentina desde el Madrid Economic Forum, Javier Milei se lanzó a las redes sociales, abordando diversos temas, pero esquivando el escándalo de la criptoestafa $Libra, que lo involucra directamente.

Al llegar al país, el presidente no dejó pasar la oportunidad de comunicar su opinión sobre el conflicto en Irán y criticar al «socialismo», mientras respondía a las reacciones de su discurso. Sin embargo, el caso de $Libra, donde se evidenció una posible conexión con su entorno familiar y político, quedó relegado.

Revelaciones del caso $Libra: ¿Qué hay detrás de la cortina de humo?

Recientemente, se han filtrado detalles sobre la investigación del celular de Mauricio Novelli, relacionado con una presunta estafa cripto. Los nuevos datos revelan comunicaciones entre Novelli, Milei y figuras prominentes del movimiento libertario, lo que sugiere una red de contactos mucho más amplia de lo que se pensaba.

Corresponden las filtraciones a una estrategia comunicacional?

A pesar del estruendo mediático, Milei centró su discurso en descalificar a la prensa, tildando la cobertura de «operación» en su contra. En un retuit notable, replicó las palabras de la diputada Juliana Santillán, quien acusó a un grupo mediático de hacer «campaña sucia» por intereses económicos.

La respuesta de La Libertad Avanza: Cerco mediático o verdad revelada

La diputada Santillán declaró que los medios están creando una «narrativa de crisis total» alrededor del caso $Libra, insinuando una manipulación de la información con propósitos oscuros relacionados con la influencia en el mercado digital.

El silencio del Gobierno ante el escándalo

En contraste con las críticas hacia los medios, la oficina de comunicación del Gobierno ha permanecido inexplicablemente callada. Las últimas publicaciones no abordaron las controversias vinculadas a $Libra, lo que plantea interrogantes sobre la estrategia comunicacional actual.

Las reacciones en el entorno libertario: ¿Apoyo o distancia?

Con el eco de las declaraciones de Santillán resonando en las redes, algunos miembros del ámbito libertario se suman a la defensa del presidente. Sin embargo, la falta de respuestas concretas plantea la necesidad de claridad en torno a la situación de $Libra y su impacto en la política argentina.

Preguntas sin respuesta en un mar de especulaciones

A medida que continúa la cobertura mediática sobre el escándalo, queda por ver si algún periodista tendrá la oportunidad de confrontar a Milei con las evidencias que emergen de la pericia del celular de Novelli. La incertidumbre se cierne sobre el futuro político del presidente y su capacidad para manejar la crisis.