Trump Asegura Tener ‘Derecho Absoluto’ a Imponer Nuevos Aranceles Tras Revés de la Corte Suprema

El expresidente asegura tener la autoridad total para imponer nuevos aranceles tras la reciente decisión del Tribunal Supremo, que invalidó muchos de sus gravámenes anteriores.

Donald Trump ha manifestado su «derecho absoluto» para establecer nuevos aranceles, a pesar de que el Tribunal Supremo de EE.UU. declarara ilegales gran parte de los impuestos sobre importaciones que implementó el año pasado. En una acérrima crítica a la corte, Trump acusó a sus miembros de haber “despojado innecesariamente” al país y de no mostrarle la lealtad que esperaba.

La Decisión del Tribunal Supremo y sus Consecuencias

En febrero, el Tribunal Supremo determinó que una ley de 1977, destinada a abordar situaciones de emergencia nacional, no justificaba legalmente muchos de los aranceles impuestos por la administración Trump a diversos países. Esto dejó al expresidente con la necesidad de reinventar su controversial agenda comercial y recuperar el control económico.

Nuevas Medidas Arancelarias

En respuesta a la situación, Trump aplicó rápidamente un arancel del 10% sobre bienes procedentes de gran parte del mundo, invocando una ley diferente, la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Sin embargo, este gravamen tiene un tiempo de validez limitado, con vencimiento en julio. Aunque Trump ha prometido aumentar este arancel temporal al 15%, aún no lo ha concretado.

Investigaciones Comerciales en Marcha

Recientemente, funcionarios de EE.UU. iniciaron una serie de investigaciones comerciales que podrían allanar el camino para la implementación de nuevos aranceles permanentes, sustituyendo a los que fueron anulados. Esto sugiere que la administración busca formas de mantener una postura fuerte en sus políticas comerciales.

Comentarios Controversiales de Trump

“Nuestro Tribunal Supremo ha hecho a estos países muy felices, pero como la corte apuntó, tengo el derecho absoluto para imponer aranceles de otra forma, y ya he comenzado a hacerlo”, destacó Trump en sus redes sociales el pasado domingo. Sin embargo, la decisión del tribunal no otorga un derecho ilimitado al expresidente para implementar aranceles alternativos.

En una crítica aún más fuerte, Trump catalogó a la actual corte como “inepta y vergonzosa”, indicando que no representa la visión que los fundadores de EE.UU. tenían para la justicia en el país. “Están perjudicando a nuestra nación, y seguirán haciéndolo”, afirmó en su plataforma digital.

Reuniones Clave en el Horizonte

Sus comentarios llegaron justo antes de que los funcionarios estadounidenses se disponían a reunirse con sus colegas de México para discutir el futuro del acuerdo comercial USMCA con Canadá. Además, Trump se prepara para un encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, a finales de marzo, aunque sugirió que este podría postergarse, instando a varios países, incluida China, a colaborar en la apertura del estrecho de Ormuz.

A pesar de la reciente decisión judicial, Trump mantiene su enfoque en utilizar el poder económico de EE.UU. para ejercer presión sobre otros países. De hecho, amenazó con cortar todo comercio con España recientemente, después de que el gobierno español se negara a conceder permiso para usar bases militares conjuntas contra Irán.