Karina se lanza a la caza de Santiago Caputo

Karina Milei se ha convertido en una figura clave y temida dentro del entorno presidencial, manifestando su influencia de manera contundente y sin rodeos. Su última víctima podría ser Santiago Caputo, quien enfrenta un clima de incertidumbre en su posición.

Una estrategia despiadada

Karina Milei no tiene reparos en hacer frente a quienes percibe como obstáculos. Desde que asumió como secretaria general de Presidencia, ha avanzado con determinación, dejando claro que ninguna lealtad es inquebrantable. Esta vez, el foco está en Santiago Caputo, quien, tras ser el puente con Ramiro Marra, ahora se encuentra entre la espada y la pared.

El destino de Marra y su impacto

La primera víctima del juego de poder fue Ramiro Marra, quien, tras haber sido mano derecha de Javier Milei, quedó fuera de la administración a pesar de su lealtad. El presidente mismo justificó esta decisión diciendo que no podía permitir que nadie se opusiera a su hermana. Mientras tanto, Caputo, que inició su carrera política junto a Marra, se convirtió en el nuevo blanco de las intenciones de Karina.

Dialéctica del poder

La situación de Caputo es complicada. Karina ha intentado, sin éxito, reemplazarlo con nuevos consultores, lo que indica que su tiempo en el cargo podría estar contado. A pesar de que Milei considera a Caputo un amigo cercano, la presión del entorno es innegable. “Si Karina lo quiere afuera, no habrá nada que lo detenga”, aseguran quienes conocen de cerca la dinámica familiar.

Incertidumbre entre los leales

Los allegados a Caputo sienten que cualquier día podría ser el último para él en el cargo. Con una larga lista de amigos de Milei que han caído en el camino, el clima es de constante vigilancia y anticipación. Recientemente, hubo una situación que graficó el nivel del conflicto: el despido en vivo de Sebastián Amerio como viceministro de Justicia, un momento marcado por el dramatismo y la sorpresa.

Los sectores en la mira

Los rumores sobre un posible desplazamiento de Caputo han crecido, especialmente en dos áreas clave: la ARCA y la SIDE. Entre los círculos karinistas, ambos organismos son vistos con recelo, especialmente por las filtraciones que han surgido. Sin embargo, el presidente ha minimizado estas inquietudes, apostando por una reforma en el área de Inteligencia que espera presentar pronto.

Más cambios en el horizonte

No solo la ARCA y la SIDE están en el ojo del huracán. Otras áreas como la Secretaría Legal y Técnica y el Ministerio de Salud también están bajo la lupa. La tensión es palpable y quienes están en el círculo íntimo de Karina saben que cualquier decisión puede ser la definitiva. “Todas las áreas están en revisión”, admite un estrecho colaborador.

Un golpe de efecto

El deseo de Karina de afianzar su poder también la ha llevado a acercarse a ciertos periodistas, un giro inesperado en su manera de comunicarse con el exterior. Esta maniobra podría ser parte de una estrategia más amplia para estrechar lazos mientras las tensiones internas se intensifican.

Desafíos personales y profesionales

Entre estas luchas de poder, Juan Carreira, clave en la Oficina de Respuesta Oficial de Presidencia, no recibió la misma atención que otros, señalando la fractura en el equipo. Las decisiones sobre quién acompaña al presidente son cada vez más disputadas y, a medida que se acercan cambios, la ansiedad crece.