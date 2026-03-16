AFA en la mira: posibles sanciones por retención de aportes a Tapia y Toviggino

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta la posibilidad de ser sancionada debido a una grave acusación relacionada con impagos fiscales que superan los 19.300 millones de pesos. La situación involucra a su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, y otros directivos, poniendo en juego el futuro de la institución.

La Causa y sus Implicaciones Legales

La ley contempla la posibilidad de que las personas jurídicas, como la AFA, sean penalizadas por delitos cometidos por sus dirigentes. En este contexto, Tapia y su equipo han sido citados a declarar y se han presentado para defender su posición.

Tipos de Sanciones Previstas

El régimen penal tributario menciona varias sanciones que podrían aplicarse a la AFA. Estas incluyen la publicación de la sentencia, multas económicas que oscilan entre dos y diez veces la deuda, y posibles restricciones en la participación de licitaciones.

Suspensión de Actividades: Una Realidad Posible

Una de las sanciones más drásticas podría ser la suspensión total o parcial de actividades, que no podría exceder los cinco años. Esta medida tendría un impacto significativo en la operativa de la entidad.

Defensa de los Dirigentes

Claudio Tapia, durante su indagatoria, negó las acusaciones y afirmó que tanto él como la AFA no han cometido delitos. Siguiendo su línea, otros directivos como Pablo Toviggino y Gustavo Lorenzo también presentaron escritos en defensa, rehusando responder preguntas durante el proceso.

Actuaciones Inusuales en Tribunales

La llegada de Toviggino al tribunal, acompañado de un fuerte resguardo y en una camioneta sin patentes, ha despertado sospechas. En la audiencia, las controversias entre su equipo de abogados también generaron revuelo.

Detalles de la Acusación

La investigación gira en torno a un incumplimiento en el pago de impuestos, que incluye ganancias e IVA, entre marzo de 2024 y septiembre de 2022. Este delito podría acarrear penas de prisión de entre dos a seis años para los principales acusados.

Un Enredo Legal que Continúa

Con el cierre de indagatorias, el juez Amarante deberá decidir si procede con cargos contra los implicados en un plazo de diez días hábiles. Asimismo, se han solicitado informes sobre la situación fiscal de la AFA por parte de la Agencia de Recaudación.

¿Hay Esperanza para los Acusados?

La Cámara en lo Penal Económico también debe resolver un planteo de sobreseimiento presentado por los acusados, quienes argumentan que no hay un delito cometible según las normativas existentes. Mientras tanto, la tensión se mantiene alta y los resultados de ambas instancias podrían influir directamente en el desenlace de este caso legal.