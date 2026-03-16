Macri arranca el año político del PRO en su momento más crítico

Las declaraciones de Javier Milei han encendido las llamas del PRO, quien busca reestablecer su posición en la arena política. El intercambio de palabras se ha convertido en un trampolín para el partido, que se prepara para un acontecimiento clave.

El Debate que Estremece al PRO

En una reciente entrevista televisiva, Javier Milei sentenció: “A mí no me van a llevar puesto como a Macri”, refiriéndose a su predecesor Mauricio Macri. La respuesta del PRO no se hizo esperar, con María Eugenia Vidal afirmando: “Sin Macri, no hay Milei”. A esto, Fernando De Andreis añadió que Macri fue el primer presidente no peronista en completar su mandato en casi un siglo.

El Relanzamiento del PRO

El PRO está en pleno proceso de reactivación, con un evento programado en Parque Norte que promete atraer a más de 500 asistentes. Este encuentro, que contará con macaristas de renombre como el jefe de Gobierno Jorge Macri y los gobernadores Nacho Torres y Rogelio Frigerio, marca el inicio del año político para el partido.

Reafirmando la Identidad

Este relanzamiento busca reencontrar un sentido de pertenencia tras la migración de varios líderes hacia La Libertad Avanza. En el Congreso, el PRO examina cuidadosamente su papel como apoyo a los proyectos de Milei, mientras intentan evitar ser absorbidos por el oficialismo.

La Estrategia del PRO

El plan del PRO es claro: continuar apoyando lo que consideran correcto del gobierno actual y distanciarse de las decisiones erradas. Sin embargo, la fuerza política enfrenta desafíos, ya que el movimiento libertario ha dominado la narrativa reciente.

La Búsqueda de Coaliciones

Con miras hacia el 2027, la propuesta de Macri de presentar un candidato propio para la presidencia sigue firme. Sin embargo, muchos en el partido son conscientes de que deberá existir una colaboración con libertarios en distritos clave, como la provincia de Buenos Aires, para no perder terreno ante el peronismo.

El Futuro del PRO en la Política Nacional

La incertidumbre persiste sobre el papel del PRO en la arena nacional. Aunque la gestión de Milei podría representar una oportunidad, los espacios para una tercera fuerza política son limitados. El peronismo ha fortalecido su posición y Milei ya ha mostrado interés en buscar la reelección.

Conclusión: Un Acto de Supervivencia

Macri visualiza un futuro para su partido, lo que implica un esfuerzo por reafirmar su identidad en el actual contexto político. Este movimiento puede ser visto como un acto de supervivencia, vital para el PRO en sus intentos por resurgir y ofrecer alternativas en la próxima contienda electoral.