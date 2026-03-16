Adorni sugiere que el video del viaje a Punta del Este podría haber filtrado desde el Gobierno

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió a su reciente viaje con su esposa en el avión presidencial, admitiendo que fue un "error" pero descartando que constituyera un "delito". En una entrevista, el funcionario brindó detalles sobre el incidente que ha generado polémica en el ámbito político.

Un Viaje Controversial a Punta del Este

Adorni aseguró que la inclusión de su esposa en la comitiva no provocó gastos adicionales para el Estado, pero reconoció la inadecuación de la decisión. «Presidencia la invita, no advertí el error que iba a cometer al aceptar esa invitación. Fue una pésima decisión», añadió, dando a entender que este tipo de situaciones se juzga con mayor rigor en su gestión.

Defensa del Jefe de Gabinete

En declaraciones al canal LN+, Adorni reflexionó sobre su vida familiar y su rol como funcionario. «Mi mujer me acompaña a prácticamente todas las actividades oficiales, y yo participo de las suyas. El sacrificio lo hace la familia», expresó. Reconoció que su intención era tener a su esposa a su lado durante su próximo viaje a Nueva York.

Cuestionamientos sobre el Gasto

Durante la entrevista, el periodista Luis Majul le cuestionó sobre un viaje privado a Punta del Este por casi 4.000 dólares. Adorni se defendió diciendo que era dinero familiar y que no había nada que ocultar. «No tengo ninguna inconsistencia», destacó, justificando el gasto por la falta de disponibilidad de vuelos comerciales en ese momento.

Revelección de Imágenes Comprometedoras

Adorni expresó su indignación por la difusión de un video de su familia en el vuelo privado, calificado por él como «macabro». Afirmó que el video, que fue grabado desde edificios públicos, podría haber salido de dentro del gobierno, sugiriendo que se está llevando a cabo una investigación interna sobre el asunto.

Reconociendo Errores

En el cierre de su intervención, Adorni reiterated que si comete un error, lo asumirá y pedirá disculpas. «No somos dioses, somos humanos», concluyó, refiriéndose a su elección desafortunada de palabras al describir su trabajo en Nueva York como «deslomarse».

El Caso $Libra y sus Implicancias

Adorni también abordó el tema del caso $Libra, minimizando las versiones que circulan sobre el mismo. Aseguró que cualquier versión que provenga de fuentes no oficiales está «viciada de nulidad» y subrayó que la justicia debe encargarse de seguir investigando.