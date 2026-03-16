Docentes Universitarios Inician Semana de Paro Nacional

La lucha por una educación pública de calidad comienza hoy con una medida de fuerza en las universidades de Argentina.

Desde este lunes 16 de marzo y hasta el 30 del mismo mes, docentes de universidades de todo el país protestan exigiendo la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. La acción, impulsada por las federaciones CONADU y CONADU Histórica, busca visibilizar la crisis de financiamiento y las condiciones salariales del sector.

Motivos del Paro: Reclamos de los Docentes

La medida de fuerza se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y la comunidad educativa. “Llamamos a todos los legisladores del Congreso a rechazar reformas que ponen en riesgo una ley respaldada por una amplia mayoría. Asimismo, exigimos al Poder Judicial que resuelva con urgencia sobre este tema, ya que cada mes sin cumplimiento implica pérdidas salariales significativas”, subrayaron desde la CONADU.

Impacto en las Universidades

Esta protesta afectará a múltiples instituciones, como la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la de La Plata (UNLP), y la Universidad de Buenos Aires (UBA), entre otras. En la UBA, los docentes decidieron ir a un paro “por tiempo indeterminado”, exigiendo un aumento salarial del 55,4% que consideran justo y necesario.

La Realidad Salarial de los Docentes

Según la Asociación Gremial Docente de la UBA, el salario real de los docentes universitarios ha llegado a su punto más bajo, con un descenso del 35,6% en comparación con noviembre de 2023. “Si se aplicara la Ley de financiamiento, nuestros salarios deberían incrementarse significativamente. Sin embargo, el gobierno intenta reducir este aumento a un 12% a pagar en cuotas”, denunciaron en sus redes sociales.

Acciones Futuras y Asamblea General

Ante esta situación, los docentes han decidido no reanudar las clases hasta que se atiendan sus demandas. “No vamos a aceptar medidas aisladas que no frenen la ofensiva del gobierno contra las universidades. Este jueves realizaremos una asamblea general en la Facultad de Ciencias Sociales”, informaron.

Movilización Federal en Puerta

Con miras a intensificar sus reclamos, la CONADU ha anunciado una marcha federal universitaria que se proyecta para el 23 de abril, coordinando esfuerzos con otros actores del ámbito educativo y sindical, para garantizar que la voz de la comunidad se escuche fuertemente en las calles.