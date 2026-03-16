Apertura del Índice Principal de la Bolsa de Viena, 16 de Marzo

La bolsa austriaca comienza la semana sin cambios significativos, mientras se profundiza la incertidumbre en los mercados.

El índice ATX inicia la jornada del lunes 16 de marzo con una leve variación de 0,05%, ubicándose en 5.260,66 puntos. A pesar del optimismo inicial, el selectivo ha experimentado una serie de caídas, acumulando cuatro días consecutivos en números rojos.

En los últimos siete días, el ATX ha visto una caída del 0,9%. Sin embargo, el panorama es más alentador al observar el desempeño interanual, donde el índice mantiene un crecimiento del 22,12%. Es importante destacar que actualmente se encuentra un 9,62% por debajo de su récord del año, alcanzado en 5.820,55 puntos.