Trump intensifica la presión sobre Europa para proteger el estrecho de Ormuz en el conflicto EE. UU.-Israel contra Irán

En medio de crecientes tensiones en el Medio Oriente, el expresidente de EE. UU., Donald Trump, ha instado a sus aliados europeos a enviar barcos para proteger el estratégico estrecho de Ormuz, advirtiendo que la falta de apoyo podría poner en grave peligro el futuro de la OTAN.

El cierre efectivo del estrecho, vital para el tráfico de petróleo, por parte de Irán, en represalia a los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel, ha generado la mayor interrupción del suministro de petróleo en la historia y ha disparado los precios globales de la energía.

Un Llamado a la Acción

Trump ha hecho un llamamiento a los países aliados para que se involucren en el conflicto, protegendo a los buques comerciales en Ormuz y reabriendo el acceso a los suministros de petróleo. Sin embargo, la respuesta ha sido escasa; naciones como Australia, Francia, Japón y el Reino Unido ya han indicado que no tienen intenciones de enviar embarcaciones.

Un Futuro Incierto para la OTAN

En una entrevista con el Financial Times, Trump declaró: “Es justo que quienes se benefician del estrecho contribuyan a que nada malo ocurra ahí. Si no hay respuesta, o si esta es negativa, será muy malo para el futuro de la OTAN.”

Debate en la Unión Europea

Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se reunirán el lunes para evaluar la posibilidad de fortalecer una misión naval en el Medio Oriente, aunque se espera que no amplíen su rol al estrecho.

Presiones sobre China y el Contexto Geopolítico

Trump también insinuó que podría retrasar una cumbre con Xi Jinping, el líder chino, aumentando la presión sobre Pekín para que colabore en asegurar el estrecho. Informes recientes sugieren que China está en negociaciones con Irán para permitir el paso seguro de petróleo y gas.

“Espero que China colabore para desbloquear el estrecho antes de que viaje a Pekín,” afirmó Trump. “China obtiene el 90% de su petróleo de esos estrechos.”

Respuestas de Aliados Clave

Trump indicó que su administración ya se ha comunicado con siete países para solicitar apoyo, aunque no reveló sus identidades. Japón, cuyo primer ministro ha expresado la falta de planes de enviar embarcaciones, podría estar en una posición vulnerable dada su dependencia del petróleo del Medio Oriente.

Además, Japón ha comenzado a utilizar sus reservas de petróleo para enfrentar la escasez, la primera vez que toma esta medida desde el inicio del conflicto en Ucrania. Mientras tanto, tanto Japón como Australia han rechazado formalmente la idea de enviar apoyo naval.

El Impacto en el Mercado Energético

La inestabilidad en el estrecho ha provocado una subida continua de los precios del petróleo, superando en la apertura de los mercados los 104 dólares por barril.

Reacciones Internacionales y Consecuencias

El Gobierno británico está considerando el envío de drones de desminado para ayudar a restablecer el flujo de petróleo, mientras que la postura de Francia se centra en mantener la estabilidad regional sin escalar el conflicto. Por su parte, Corea del Sur mantiene un diálogo estrecho con Estados Unidos para evaluar sus posibles acciones.

Con el conflicto ya en su tercera semana, Trump sugirió que los precios del petróleo caerán una vez que se alcance una resolución, pero la incertidumbre y la tensión continúan marcando el clima geopolítico en la región.

Mientras tanto, el efecto del conflicto avanza en el Golfo, con Irán intensificando sus ataques con drones y misiles, afectando a las naciones vecinas. La situación sigue siendo tensa y volátil, marcando un desafío importante para la política internacional y la seguridad energética global.