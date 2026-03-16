Prohibidos: Brillos y lápices labiales infantiles, tratamientos capilares y un medicamento

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha tomado medidas drásticas al restringir la comercialización de varios productos de belleza, incluida una línea de lápices labiales. La alerta surge ante la falta de registros y el potencial riesgo que representan para la población.

Productos de Belleza Bajo la Lupa

Entre los artículos afectados se encuentra un popular lápiz labial conocido como Labubu. La ANMAT ha señalado que estos productos no cuentan con los estándares de seguridad necesarios, lo que ha llevado a su prohibición inmediata en el mercado.

Riesgos para la Salud Pública

La falta de registros en la ANMAT implica que no se han sometido a los controles rigurosos que garantizan su seguridad y eficacia. La entidad enfatiza que el uso de estos productos podría suponer un riesgo para la salud de los consumidores, lo que resalta la importancia de ceñirse a artículos debidamente aprobados.

Advertencias para los Consumidores

Se recomienda a la población evitar la compra de estos productos hasta que se realicen las investigaciones pertinentes. El uso de cosméticos no regulados puede originar reacciones adversas, desde irritaciones hasta problemas más serios de salud.

Acciones de la ANMAT

La ANMAT insta a los minoristas a retirar inmediatamente de los estantes todos los productos afectados para proteger a los consumidores y evitar cualquier posible incidente. Las autoridades continuarán monitoreando la situación para garantizar la seguridad del mercado.