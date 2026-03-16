España reubica temporalmente sus fuerzas especiales en Irak por motivos de seguridad

La situación de seguridad en Irak ha llevado a España a tomar decisiones drásticas. Este domingo, el Ministerio de Defensa español anunció la reubicación temporal de su Grupo de Operaciones Especiales debido a la deterioración del entorno operativo.

La decisión fue tomada tras una serie de incidentes que han hecho imposible la continuación de las misiones de entrenamiento con las fuerzas iraquíes. Según el Ministerio, todo el personal se encuentra a salvo.

Un cambio estratégico ante la escalada de violencia

España tiene aproximadamente 300 militares desplegados en Irak, en el marco de una coalición internacional contra el grupo conocido como Estado Islámico (IS). La misión principal del Grupo de Operaciones Especiales es formar a unidades de contraterrosimo iraquíes en Bagdad y en bases en zonas controladas por los kurdos.

Incidente trágico que provocó la reubicación

La decisión de reubicar las fuerzas se produjo tras el ataque con dron a una base militar francesa cerca de Erbil, donde falleció el Suboficial Principal Arnaud Frion, de 42 años, y varios soldados franceses resultaron heridos. Este ataque destacó la creciente inseguridad en la región y llevó a reconsiderar las operaciones actuales.

Reacciones de los líderes franceses y situación en Italia

El presidente francés Emmanuel Macron calificó el ataque como «inaceptable», enfatizando que las fuerzas francesas están en Irak exclusivamente para operaciones contra el IS. Asimismo, Italia también evacuó a su personal de Camp Singara, sin reportar heridos entre sus tropas.

Presencia continua de España en Irak desde 2015

España ha mantenido una presencia ininterrumpida en Irak desde 2015, en el marco de la Operación Resolución Inherente, la coalición liderada por Estados Unidos para combatir el IS. El Grupo de Operaciones Especiales se rota cada seis meses e incluye a operadores del Comando de Operaciones Especiales del ejército, de la Fuerza de Guerra Naval Especial de la armada y del Regimiento de Ingenieros Paracaidistas de la fuerza aérea.