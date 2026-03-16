Dólar hoy: cotización del lunes 16 de marzo

Dólar Blue y Oficial: Cotizaciones del 16 de marzo que Debes Conocer
El fiel reflejo del mercado cambiario argentino se presenta hoy con las cotizaciones del dólar. Aquí te mostramos los valores actualizados que impactan en la economía local.
Cambio del Dólar Blue: Cómo Está la Cotización Hoy
En el mercado paralelo, el dólar blue se sitúa hoy en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta.
Dólar Oficial: Últimos Valores
Según datos del Banco de la Nación Argentina (BNA), el dólar oficial registra hoy, 16 de marzo, un precio de $1.370 en compra y $1.420 en venta.
Crisis en la Construcción: Advertencia de la Escasez de Plomeros en el Mercado Laboral
Dólares Financieros: Actualización del Mercado
Dólar MEP: Lo que Necesitas Saber
El dólar MEP, conocido también como dólar bolsa, se encuentra en $1.416,40 para la compra y $1.427,20 para la venta.
Contado con Liquidación (CCL): Cotización Actual
El dólar CCL está disponible hoy a un precio de $1.471,20 en compra y $1.472,60 en venta.
Jubilados: Detalles del Nuevo Ajuste por IPC que Afectará en Abril
Dólar Cripto: Operaciones de Hoy
En el espacio de las criptomonedas, el dólar cripto cotiza hoy en $1.471,20 para la compra y $1.471,30 para la venta.
El Dólar Tarjeta: Cómo se Calcula
El cambio aplicable para los gastos en el exterior reportados en la tarjeta es de $1.846 este lunes.
Política: Conflictos en la Cámara de Diputados y Aclaraciones de Sandra Pettovello
Riesgo País: La Medición Actual
El riesgo país, indicador que refleja la percepción del riesgo de inversión en Argentina, se encuentra en 584 puntos básicos este lunes.