Descubre el Territorio Milenario Cerca de Roma: Otra Italia por Explorar

A solo una hora de Roma, Anagni, Alatri, Veroli y Ferentino se han unido para presentar la candidatura conjunta de Hernica Saxa, buscando destacar el rico patrimonio cultural de la región de Ciociaria.

Hernica Saxa: Una Colaboración Cultural Innovadora

Las ciudades de Anagni, Alatri, Veroli y Ferentino, todas con más de dos mil años de historia, han dejado atrás el localismo para impulsar un proyecto que resalta su riqueza cultural. Hernica Saxa, que significa «las piedras de los Hernici», se presenta como una muestra del patrimonio que existía aquí mucho antes de la fundación de Roma.

Este proyecto no solo busca atraer turistas, sino también revivar una antigua tradición de colaboración entre localidades, inspirándose en la Liga Ernica, una alianza que existía hace más de dos mil años.

Descubriendo Anagni: La Ciudad de los Papas

Anagni, conocida como la «ciudad de los Papas», fue residencia de varios pontífices y es notable por su patrimonio histórico, incluyendo la majestuosa catedral y la famosa cripta de San Magno, apodada la «Capilla Sixtina del Medievo». El alcalde de la ciudad, Daniele Natalia, expresa su orgullo por compartir la historia única de este territorio con el mundo.

Alatri: Historia y Monumentos Impresionantes

Alatri destaca por sus antiguas murallas poligonales, que son consideradas una de las acrópolis mejor conservadas de Europa. Con un rico acervo artístico, la ciudad también alberga iglesias históricas y el impresionante Cristo del Laberinto, un testimonio vivo de su legado cultural.

Veroli: Cultura y Religión Entretejidas

En Veroli, la historia se entrelaza con la espiritualidad. La Basílica de Santa Maria Salome, que posee una de las tres «Escaleras Santas» del mundo, es solo uno de los muchos tesoros que adornan esta localidad. Su biblioteca Giovardiana, de tradición centenaria, es también un faro de conocimiento en la región.

Ferentino: Un Viaje a Través de la Historia

Ferentino, con sus fascinantes restos romanos, ofrece una ventana a la vida de épocas pasadas. La ciudad no solo preserva su antigüedad, sino que también honra su historia contemporánea, recordando a los más de 400 habitantes que perdieron la vida durante la Segunda Guerra Mundial, un hecho que subraya la resiliencia de su comunidad.

Gastronomía de Ciociaria: Un Festín de Sabores

La cultura de la Ciociaria también se refleja en su gastronomía, con platos tradicionales como el fini fini y el castrado, acompañados de un excelente vino cesanese. Este patrimonio culinario no solo enriquece la identidad local, sino que también atrae a quienes desean experimentar una Italia auténtica.

Un Cambio en el Turismo Cultural

El 18 de marzo se anunciará el ganador de la Capitale Italiana della Cultura 2028. Pero, más allá de la victoria, el proyecto Hernica Saxa ya ha logrado consolidar la unión de estas ciudades, demostrando que en lugares menos explorados también hay historias, tradiciones y bellezas que merecen ser compartidas.