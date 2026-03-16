Jessie Buckley: La actriz que arrasa con premios y se lleva el Oscar

La talentosa actriz irlandesa Jessie Buckley ha conquistado el mundo del cine al obtener el Oscar a la Mejor Actriz Protagónica. Su travesía desde las tablas hasta la gran pantalla es un ejemplo de dedicación y talento.

Un Viaje de Éxitos y Reconocimientos

Desde su nominación en los principales premios cinematográficos de la temporada, Jessie ha dejado una huella imborrable. Comenzó con el Critics Choice Awards y continuó su ascenso con el Globo de Oro, el BAFTA y, por supuesto, el Oscar, que recibió en una emotiva ceremonia en el Dolby Theatre.

Vida Personal y Nuevos Comienzos

A pesar de su éxito, Buckley mantiene una vida privada relativamente tranquila, residiendo en Norfolk desde 2022. Se casó con Freddie Sorensen, un destacado profesional en salud mental, y juntos tienen un hijo. Jessie es la mayor de cinco hermanos y comenzó su carrera a los 18 años en el programa I’d Do Anything.

Una Artista Multifacética

Además de actuar, Buckley es cantante y compositora. Desde joven, su madre la animó a explorar su vocalidad, llevándola a una escuela con un fuerte enfoque musical. Buckley no solo brilló en la actuación, sino también en producciones teatrales, donde demostraba su versatilidad al interpretar papeles masculinos.

Formación y Primeros Pasos en el Teatro

Estudió en la Royal Irish Academy of Music y en la Real Academia de Arte Dramático, graduándose en 2013. Su carrera despegó al ser parte de una producción de La tempestad en el Globe Theatre, lo que marcó su llegada al mundo del espectáculo.

Desafiando Expectativas en la Pantalla Grande

En Hamnet, Buckley asumió el papel de Agnes, la esposa de William Shakespeare, lo que le permitió explorar una amplia gama de emociones. Su actuación fue tan poderosa que dejó sin oportunidades a reconocidas actrices como Emma Stone y Kate Hudson.

Colaboraciones y Crecimiento Profesional

La película, dirigida por Chloé Zhao, no solo representa un hito en su carrera, sino que también se rodeó de un elenco estelar, incluyendo a Paul Mescal. Jessie ha trabajado con diversas técnicas de actuación y se ha preparado de manera intensa para dar vida a sus personajes.

Innovación en el Proceso Actoral

Buckley ha adoptado métodos singularmente creativos, incluyendo trabajar con un coach de sueños y participar en talleres poco convencionales para profundizar en sus interpretaciones. Estos desafíos la han llevado a un nivel de autenticidad que se refleja en sus actuaciones.

Anticipando el Futuro

Entre sus próximos proyectos se encuentra ¡La novia!, donde retoma un papel desafiante y único, manteniendo su habilidad de sorprender al público. Con cada éxito, Jessie Buckley continúa solidificando su lugar como una de las actrices más versátiles de su generación.