Javier Milei congela su sueldo, pero sube el de sus funcionarios

En medio de intensas discusiones sobre la gestión de los recursos del Estado, Javier Milei ha decidido congelar su sueldo, una medida que contrasta con el aumento salarial que recibirán sus funcionarios.

Detalles del Sueldo de Milei y Su Gabinete

El presidente Javier Milei percibe un salario bruto de $4.066.018, lo que lo posiciona como uno de los mandatarios mejor remunerados de la región. En comparación, los ministros reciben $3.584.006, mientras que los secretarios cuentan con $3.282.709,47 y los subsecretarios con $2.981.513,49. Estos números evidencian una disparidad notable en los sueldos dentro del gobierno.

Salario Mínimo y Contexto Económico

El Salario Mínimo Vital y Móvil, que se fijó en diciembre, se sitúa en $334.800, lo que plantea un debate sobre la equidad en la distribución de los recursos en un contexto de alta inflación y precarización laboral.

La Decisión de Congelar el Sueldo

La decisión de Milei de mantener su sueldo sin cambios ha sido recibida con reacciones diversas. Mientras algunos laudadores ven en esta medida un acto de coherencia política, detractores señalan que el aumento de sus funcionarios podría ser contradictorio, considerando la situación económica de los sectores más vulnerables.

Una Estrategia Controversial

El anuncio de incrementos para sus funcionarios puede generar disenso en un contexto en el que la ciudadanía demanda justicia económica. La medida se presenta como una estrategia que busca alinear la imagen del presidente con su discurso antisitémico, pero a su vez, podría ser percibida como una falta de sensibilidad ante las necesidades del pueblo argentino.