Alfredo Zaiat: ‘El desencanto con los gobiernos se revela a los tres años’

El reconocido economista Alfredo Zaiat analiza el estado de la economía argentina bajo la gestión de Javier Milei, advirtiendo que se acerca a fin de año sin haber alcanzado sus metas primordiales. En una reciente entrevista, enfatiza que el desencanto suele comenzar en el tercer año de cualquier mandato.

En una charla reveladora en el programa Modo Fontevecchia, transmitido por Net TV y Radio Perfil, Zaiat subrayó la importancia del tercer año de gobierno como un momento crítico para evaluar las expectativas económicas. “Ese año es decisivo para definir cómo se perciben las perspectivas de crecimiento y bienestar”, reafirmó.

Análisis Crítico de la Gestión Económica de Milei

Zaiat fue contundente al señalar que la administración de Milei no ha cumplido prácticamente ninguno de sus objetivos económicos. A pesar de las promesas de una tasa de inflación decreciente, la situación se ha vuelto insostenible, con proyecciones que indican un 2.5% de inflación en diciembre. “Esto ha sido un aumento escalonado durante cinco meses, incluso con políticas de ancla cambiaria y fiscal», explicó.

Desafíos en el Mercado Financiero

El economista también abordó las dificultades que enfrenta el Ministro de Economía, Luis Caputo, en la obtención de dólares para cumplir obligaciones de deuda. Zaiat enfatizó que, a pesar de los esfuerzos, el riesgo país no ha disminuido lo suficiente, complicando aún más el acceso a mercados internacionales.

El Estado Actual del Empleo y la Economía

Según Zaiat, la actividad económica está estancada, excepto en sectores específicos como el petróleo y la minería, mientras que la mayoría de los trabajos generados son de carácter informal y con salarios decrecientes. “La realidad es que muchas familias enfrentan altos niveles de endeudamiento y crecientes problemas de morosidad”, agregó.

Percepción Social Contradictoria

A pesar de los datos negativos, existe una percepción de optimismo entre ciertos sectores. Zaiat destacó que, según encuestas, entre el 60% y el 70% de la población considera que la economía no está bien, pero que algunos aún creen que el camino es el correcto. “Esto puede ser un mecanismo de defensa ante la situación actual”, afirmó.

El Futuro y la Posibilidad de Cambios

El economista es claro en su evaluación: el tercer año es crucial para evaluar la sustentabilidad de las expectativas. Cita ejemplos anteriores en los que el desencanto se hizo evidente en gobiernos pasados como los de De la Rúa y Macri. “La luna de miel puede agotarse rápidamente si los resultados no mejoran”, advirtió.

Por último, Zaiat detalló cómo el apoyo de sectores económicos a Milei no está exento de contradicciones, subrayando que la concentración de poder busca reformas que podrían ser irreversibles. “Este contexto económico y social presenta un reto significativo para el futuro del país”, concluyó.