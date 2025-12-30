Trump: EE. UU. ataca instalación en Venezuela utilizada para el tráfico de drogas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes una reciente acción militar destinada a interrumpir las actividades de los traficantes de drogas en Venezuela, al confirmar un ataque a un sitio costero que supuestamente se utilizaba para el transporte de narcóticos.

Durante una conversación con periodistas, Trump describió cómo el ataque destruyó una instalación donde se cargaban embarcaciones con drogas. Este evento marca un avance significativo en los esfuerzos de la administración Trump por atacar las operaciones de narcotráfico en la región.

Detalles del Ataque

Trump, en un intercambio improvisado en una emisora de radio, comentó sobre la «explosión» en Venezuela, afirmando que el objetivo eran los sitios donde las embarcaciones destinadas al narcotráfico llevaban a cabo sus actividades. «Donde cargan los barcos con drogas, nosotros golpeamos», expresó durante un encuentro con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Florida.

Una Escalada en la Lucha Antinarcóticos

Este ataque se suma a las operaciones militares previas que habían estado enfocadas mayormente en interceptar embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y del océano Pacífico oriental. Desde septiembre, la administración ha llevado a cabo al menos 30 ataques, resultando en la muerte de más de 100 personas vinculadas al narcotráfico.

Operaciones en Aumento

El lunes, otro ataque se registró en el océano Pacífico oriental contra una embarcación sospechosa, dejando dos muertos. Trump enfatizó que el golpe asestado fue contundente: «Dos noches atrás, lo derribamos. Así que les dimos un golpe fuerte». Sin embargo, la información acerca de quién llevó a cabo el ataque en la instalación costera sigue siendo ambigua.

Implicaciones de la Estrategia Militar

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y cuentas oficiales del ejército de EE.UU. generalmente han informado sobre incidentes previos, pero no ha habido declaraciones sobre este ataque específico a la instalación. La falta de comentarios se extiende a las autoridades venezolanas, que aún no han respondido a las insinuaciones de que el verdadero objetivo de las operaciones estadounidenses es la destitución de Nicolás Maduro del poder.

Preparativos para Acciones Terrestres

En el contexto de estos ataques, Trump ha indicado que podría considerar operaciones en tierra, sugiriendo que el país avanzaría más allá de las batidas en el mar. Además, en octubre, se confirmó que se habían autorizado operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano.

A medida que las operaciones se intensifican, Estados Unidos también ha aumentado su presencia militar en la región, desplegando buques de guerra y aumentando los efectivos militares. La administración ha declarado un «conflicto armado» con los carteles de droga, con el objetivo de frenar el flujo de narcóticos hacia el país.