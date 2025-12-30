El PP solicita hoy la comparecencia de Zapatero en la ‘comisión Koldo’ del Senado

La posible citación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a la investigación del ‘caso Koldo’ genera gran expectación tras su vínculo con un directivo recientemente detenido de Plus Ultra. ¿Qué revelaciones podrían surgir de este encuentro?

La citación de Zapatero: un tema candente en la agenda del Senado

La Mesa de la comisión del Senado, dominada por el Partido Popular, se reunirá este lunes para evaluar la incorporación formal de Zapatero como compareciente. La citación surge luego de la detención de Julio Martínez, una figura clave de Plus Ultra, lo que eleva la tensión política en torno al caso.

Informes y decisiones en medio de la presión política

Según Europa Press, la portavoz del PP, Alicia García, dejó claro el interés del partido por escuchar a Zapatero sobre sus interacciones con Martínez. No obstante, hasta ahora el expresidente no figuraba en la lista oficial de convocados. Para que esta audición se haga efectiva, el Partido Popular debe aprobar un nuevo plan de trabajo guiado por su mayoría en la Mesa.

Control de tiempos y estrategia política

El poder del PP en la comisión les permite manipular los tiempos de comparecencia, lo que implica que pueden fijar la fecha para el interrogatorio de Zapatero según sus intereses estratégicos. Esto ha suscitado críticas sobre las posibles intenciones detrás de la gestión de las convocatorias.

Agenda del Senado: múltiples comisiones bajo la lupa

Además de la citación de Zapatero, este lunes también se analizarán otras comisiones de investigación. El PP se ha propuesto llevar a cabo reuniones telemáticas para optimizar las actividades de cuatro comisiones abiertas. Se definirán nombres y fechas de comparecencias que se programarán para el año 2026.

Sesiones clave en otras comisiones

La comisión encargada de investigar la gestión del CIS tendrá una reunión este martes para decidir las próximas comparecencias, que incluyen figuras relevantes como el Ministro de Justicia. A su vez, los miembros de la comisión sobre la DANA se han centrado en las aportaciones técnicas, evitando hasta ahora la intervención de políticos.

Un año 2025 crucial para el desarrollo de las investigaciones

El PP ha establecido la meta de cerrar el 2025 con reuniones decisivas que estabilicen el curso de todas las comisiones. Este enfoque busca asegurar una gestión más efectiva de las investigaciones en los siguientes ciclos legislativos, abriendo espacio a testimonios de alto impacto.

Un contexto tenso en el trasfondo político

Las maniobras en el Senado son una muestra del control político ejercido por la mayoría conservadora, que tendrá el poder de moldear tanto los tempos como el enfoque de cada investigación, especialmente en temas sensibles como el ‘caso Koldo’ y su conexión con Rodríguez Zapatero.