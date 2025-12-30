CEO de Strategy: La caída de Bitcoin es una oportunidad dorada

El CEO de Strategy, Phong Le, sostiene que a pesar de la caída reciente del valor de Bitcoin, la adopción institucional y una posible reserva estratégica en EE. UU. auguran un futuro positivo para la criptomoneda en 2026.

El precio de Bitcoin ha disminuido casi un 30% desde su pico de octubre, donde alcanzó los 126.000 dólares, cayendo hasta la franja de 89.000 dólares. Sin embargo, Le se muestra optimista y opina que la volatilidad temporal no debe desviar la atención de los cambios estructurales que están transformando el mercado de criptomonedas.

Transformación del Mercado Cripto

Según Phong Le, en lugar de debatir la adopción de Bitcoin, las instituciones financieras están enfocándose en cómo integrarlo a sus operaciones. Este cambio de mentalidad se está produciendo tanto en EE. UU. como en importantes centros financieros como los Emiratos Árabes Unidos, lo que marca un hito en la evolución del activo digital.

Un Factor Geopolítico Decisivo

Otro aspecto clave es la propuesta de una Reserva Estratégica de Bitcoin en EE. UU., anunciada en marzo, que ha reducido significativamente el riesgo regulatorio asociado al activo. Esta iniciativa envía una clara señal al mercado global sobre la intención de integrar Bitcoin como activo de reserva.

Una Oportunidad para Inversores

Le enfatizó que los inversores deben mantener una perspectiva a largo plazo. “La volatilidad es parte del camino hacia rendimientos superiores”, comentó. En línea con esta filosofía, Strategy ha aumentado su tenencia de Bitcoin, comprando más de 10.000 BTC durante la corrección del trimestre pasado, lo que eleva su total a más de 671.200 BTC, valorados en aproximadamente 59.000 millones de dólares.

Mirada Hacia el Futuro

Con una visión hacia 2026, Le anticipa una fase de consolidación para Bitcoin, apoyada en tres fundamentos: la escasez inmutable de la criptomoneda, la entrada de grandes instituciones y una mayor claridad regulatoria en mercados como EE. UU., Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong. Para él, las correcciones de precio no definen el futuro de Bitcoin; la clave radica en la infraestructura financiera que se está estableciendo, colocando a Bitcoin como un activo estratégico en la economía digital emergente.