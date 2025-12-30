Nadia Fernández deja la banca para unirse a la FPA

La legisladora Nadia Fernández dará un importante salto desde la Legislatura hacia el Ministerio de Justicia, marcando un cambio significativo en la estructura del gobierno de Martín Llaryora. Su designación es un giro clave en la política provincial.

Nadia Fernández dejará su puesto en la Legislatura provincial para unirse al Ministerio de Justicia, donde se convertirá en la mano derecha de Julián López. Este movimiento, más que un simple cambio de roles, refuerza la estrategia del gobernador Llaryora de consolidar su gabinete con figuras políticas de peso. En la sesión de este martes, la legisladora oficialista solicitará licencia para asumir la responsabilidad de coordinar la política carcelaria y las acciones contra el narcotráfico del gobierno provincial.

Un Cambio Estratégico

Aunque aún no se ha definido oficialmente su cargo, en el Centro Cívico ya consideran a Fernández como una figura clave que actuará como enlace entre el Ministerio de Justicia, el Servicio Penitenciario y el Ministerio Público Fiscal. Su enfoque se centrará particularmente en la Fuerza Policial Antinarcotráfico, un área que requiere atención técnica y política, especialmente en este contexto de desafíos crecientes.

Su lugar en la Legislatura será ocupado por Doris Mansilla, del GEN, quien ingresará al interbloque Provincias Unidas. Este reemplazo es parte del intento del gobernador de rodearse de dirigentes con peso político que comprendan la necesidad de una mayor conexión entre la gestión y la política.

Reforzando el Gabinete Provincial

Este cambio se suma a otras recientes incorporaciones en la administración de Llaryora, con figuras como Liliana Montero en Salud y Victoria Flores en Educación, destacando la necesidad de un gabinete menos técnico y más centrado en la política.

Fernández no es una figura nueva en el ámbito político. Durante su cuarto mandato como legisladora del peronismo cordobés, presidía la Comisión de Seguridad de la Unicameral. Ha sido vocal en la defensa de la creación de la Procuración Penitenciaria, un nuevo organismo de control que estará dirigido por Bettina Croppi. Su experiencia en el ámbito legislativo ahora se traducirá en acciones concretas desde la gestión pública.

Despejando Dudas sobre su Carrera

Su transición al Ejecutivo también tiene un impacto político considerable, desmintiendo especulaciones sobre su posible retroceso tras el escándalo vinculado a Guillermo Kraisman. Al asumir un rol en una de las áreas más sensibles del gobierno, Fernández no solo sostiene su relevancia en la política provincial, sino que también potencia su influencia en la gestión de asuntos críticos.