Javier Milei en VIVO: Reacciones tras el mal dato de marzo y su dura crítica a Alberto Fernández por la ‘inflación imaginaria’

Marcela Pagano Lanza Duras Críticas a Javier Milei por su Inconsistencia de Discurso

La diputada Marcela Pagano no se guardó nada y rememoró las duras palabras de Javier Milei, que en su momento criticaron al gobierno de Alberto Fernández. Su mensaje resuena con contundencia en un contexto político cambiante.

Recordando el Pasado: Las Críticas de Milei al Gobierno En un reciente posteo en su cuenta de X, la diputada Marcela Pagano, parte del bloque Coherencia, evocó las sentencias que Javier Milei utilizó en su momento para condenar la gestión del Frente de Todos. Según Pagano, estas declaraciones, que hoy parecen olvidadas, son un claro reflejo de la inconsistencia en el discurso del economista y político.

Frases Clave que Marcan el Cambio Pagano citó expresiones de Milei que enunciaban problemas económicos durante la gestión de Fernández, como: “los brotes verdes llegan en el segundo semestre”, “la culpa es de la pandemia” y “hay que hacerle un boicot al tomate”. Con estas palabras, Milei no solo criticaba la situación, sino que también intentaba construir una narrativa que hoy se contradice con su posición actual.