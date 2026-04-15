Milei reafirma su estrategia y pide paciencia tras el último informe del INDEC

El presidente argentino, Javier Milei, reafirmó su compromiso con la ortodoxia fiscal a pesar de la reciente inflación del 3.4%, y llamó a la ciudadanía a mantener la calma en este momento complicado.

Un Plan Firme en Tiempos Difíciles

Durante su intervención en el AmCham Summit, Javier Milei dejó en claro que su gobierno no variará de rumbo, a pesar de los datos negativos sobre la inflación que presentó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) este marzo.

Milei reconoció que la cifra del 3.4% es desalentadora y afirmó que «no hay que desesperarse», destacando que es esencial tener paciencia para que la economía retome un camino más estable.

La Inflación y sus Desafíos

El mandatario admitió que el repunte de precios supone un reto considerable, ya que en marzo se ha registrado un aumento constante por décimo mes consecutivo, lo que pone en jaque las proyecciones oficiales para 2026.

Desde la administración se indicó que factores externos, como el incremento en los precios internacionales de la energía, están influyendo en esta situación, generando presión sobre los costos de alimentos y transporte.

Un Mensaje de Esperanza

A pesar de las dificultades, Milei se mostró optimista y aseguró que hay perspectivas de mejora. «Pronto veremos una desaceleración en la inflación», afirmó, buscando tranquilizar a la población en medio de un clima de creciente preocupación.

El presidente reitera que la ruta económica seguida hasta ahora es la correcta y que no se plantean cambios drásticos en su estrategia, reafirmando su compromiso con un ajuste fiscal estricto y la disciplina monetaria.

La Importancia de la Paciencia

El llamado a la paciencia resonó intensamente en un contexto de descontento social, aumentando la presión sobre el gobierno para que su plan económico comience a dar frutos. Así, Milei busca sostener la esperanza de que, una vez superadas estas tensiones, se alcance una estabilidad macroeconómica duradera.