Incendio en BYD: Declaraciones de la empresa china y su impacto en Argentina

Un feroz incendio en las instalaciones de BYD, uno de los colosos de la automoción china, ha dejado su marca en Shenzhen. Conocé los detalles del siniestro y su impacto en la operación de la empresa.

El martes por la mañana, un incendio devastador estalló en uno de los estacionamientos de BYD en Shenzhen, afectando exclusivamente a vehículos destinados a pruebas y unidades desechadas.

¿Qué sucedió en el estacionamiento?

Desde la compañía automotriz confirmaron que el incidente no afecta su funcionamiento global y que las operaciones en Argentina continuarán con normalidad. Aseguraron que este evento «no está relacionado con el stock de ventas».

El incendio en el estacionamiento de BYD

Consecuencias del incendio

Imágenes verificadaspor Reuters mostraron densas columnas de humo emanando de un edificio de varios pisos. A la escena acudieron equipos de bomberos y fuerzas policiales para manejar la situación.

Incendios de vehículos eléctricos: un desafío especial

Los expertos señalaron que los incendios en vehículos eléctricos pueden ser más difíciles de controlar, ya que, debido a las baterías, el fuego tiende a reactivarse. Esto requiere protocolos específicos para extinguir eficazmente las llamas.

El incendio en el estacionamiento de BYD

BYD avanza con su nueva pickup híbrida: Shark

Mientras tanto, en el panorama automotriz, la Argentina se prepara para recibir la primera pickup mediana de BYD, un modelo híbrido que promete un rendimiento impresionante de más de 400 CV y una autonomía de 800 kilómetros.

Innovaciones en la pickup Shark

Este vehículo cuenta con el sistema DMO (Dual Mode Off-Road), hecho especialmente para condiciones todoterreno. Combina un motor de naftero 1.5 turbo de 183 CV con dos motores eléctricos, asegurando tracción integral sin necesidad de conexión mecánica.

La nueva pickup de BYD con tecnología híbrida

El motor eléctrico delantero proporciona el equivalente a 230 CV, mientras que el trasero aporta alrededor de 200 CV. En conjunto, el sistema entrega una potencia combinada notable, posicionándose entre las mejores del segmento.

La Shark utiliza un sistema de tracción eléctrica (e-AWD) que permite un impulso independiente en cada eje, eliminando componentes como el árbol de transmisión y mejorando así su dinámica tanto en ruta como fuera de ella.

Interior innovador de la nueva pickup BYD

Con una batería de aproximadamente 30 kWh, ubicada en el centro del vehículo y protegida para uso extremo, su recarga es eficiente, pasando del 30% al 80% en cerca de 20 minutos con corriente continua de 40 kW.