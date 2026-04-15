Trump: La guerra con Irán ‘casi terminada’ tras avances en las negociaciones de tregua

El presidente de EE. UU. Donald Trump declaró que la guerra en Irán "está muy cerca de llegar a su fin", mientras los mediadores avanzan hacia una posible extensión del alto el fuego entre Washington y Teherán.

En una entrevista con Fox Business News, Trump expresó: «La guerra está muy cerca de terminar». Aseguró que, si retirara a las tropas de inmediato, «llevaría 20 años reconstruir el país», sugiriendo que aún hay trabajo pendiente.

El mandatario indicó que «ellos quieren hacer un acuerdo desesperadamente», alimentando la expectativa sobre nuevas negociaciones.

Posibles Nuevas Conversaciones en Islamabad

Trump también mencionó que una segunda ronda de negociaciones podría llevarse a cabo «en los próximos dos días», posiblemente en Islamabad, según su declaración al New York Post.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, coincidió en que es «muy probable» el reinicio de las conversaciones, tras reunirse con el Viceprimer Ministro de Pakistán, Ishaq Dar. Este último confirmó que su país «no se rinde» en sus esfuerzos por mediar entre EE. UU. e Irán.

Un Alto El Fuego Fragil

Las recientes declaraciones de Trump se producen en un contexto de incertidumbre, ya que el alto el fuego, que expirará el 22 de abril, está en una situación delicada. EE. UU. continúa con su bloqueo de puertos iraníes, mientras que Teherán ha lanzado nuevas amenazas.

A pesar de estos retos, las partes involucradas están enfocándose en tres temas clave que obstaculizaron los diálogos anteriores: el programa nuclear de Irán, el estrecho de Ormuz y la compensación por daños de guerra.

Curiosamente, a pesar de la tensión, los precios del petróleo cayeron el miércoles y las acciones estadounidenses subieron, reflejando una creciente esperanza de un final próximo del conflicto.

Conflicto en Líbano: Israel y Hezbollah Intensifican Sus Enfrentamientos

El clima de negociación se complica aún más con el conflicto en Líbano, donde Israel ha intensificado su campaña militar contra Hezbollah. Este miércoles se reportaron varios ataques en el sur del país, justo después de las primeras conversaciones directas entre Israel y Líbano en décadas, facilitadas por el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

La reunión fue calificada como “productiva” por el Departamento de Estado estadounidense, aunque Hezbollah rechazó los resultados y se mantuvo firme en su decisión de no desarmarse.

El proceso de paz se ve amenazado, ya que, a pesar del alto el fuego en Irán, Israel ha continuado sus operaciones militares en Líbano, lo que podría poner en riesgo la tregua.