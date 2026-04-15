“Marta Lastra: ‘El PAMI sufre un genocidio por goteo que afecta a jubilados y discapacitados’”

La abogada Marta Lastra alerta sobre el impacto de la crisis en la atención de jubilados y personas con discapacidad debido a los problemas en la cadena de pagos del PAMI y el programa Incluir Salud. La situación podría volverse crítica si no se toman medidas inmediatas.

La abogada Marta Lastra ha divulgado su preocupación por la crisis que vive la cadena de pagos del PAMI y del programa Incluir Salud, la cual está afectando especialmente a los segmentos más vulnerables de la población, como los jubilados y las personas con discapacidad.

En una entrevista con Punto a Punto Radio (90.7 FM), Lastra subrayó que el deterioro del PAMI ya es evidente. La atención a personas con discapacidad está en una situación aún más alarmante, ante la falta de alternativas públicas que reemplazen la atención privada.

Una Crisis que Afecta a Todos

“Esto es completar ese genocidio por goteo”, afirmó, refiriéndose a la grave situación del sistema de salud. Durante su exposición, destacó que el problema no solo afecta a las personas con discapacidad, sino a gran parte de la infraestructura sanitaria. “El 80% de la salud privada en el país depende de PAMI. Si se detiene esta cadena de pagos, las clínicas y servicios colapsan”, advirtió.

Lastra también enfatizó que la crisis no se limita a los sectores más vulnerables, sino que pone en riesgo a miles de jubilados que dependen del sistema privado. “No solo habrá una disminución en la atención, sino que clínicas enteras pueden cerrar”, concluyó.

Un Impacto Amplio en Córdoba

En la provincia de Córdoba, la situación es alarmante. “Aquí hay cerca de 220.000 personas con discapacidad, y más de la mitad depende de pensiones no contributivas,” explicó Lastra. Este sector es especialmente susceptible a los recortes, ya que no pueden acceder a servicios privados y no existe un sistema público que suplante estas necesidades.

Asimismo, Lastra vinculó este problema con la situación de los jubilados que perciben haberes mínimos. “Hay jubilados que actualmente le preguntan al médico qué medicamento pueden dejar de tomar para poder vivir», expresó.

Críticas a la Gestión Gubernamental

Lastra también criticó la falta de acción por parte de los representantes políticos, tanto a nivel nacional como provincial. “El Gobierno está llevando a cabo estas medidas gracias al respaldo que las diputaciones le proporcionaron con la Ley Bases y la delegación de poderes”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó la inacción de las provincias, señalando que “no ha habido ninguna respuesta concreta ante esta emergencia en discapacidad”. Advertió que, si la situación no se aborda, podría producirse un colapso en los sistemas de salud a nivel provincial.

Un Llamado a la Acción

Por último, Lastra insistió en que aún hay oportunidades para cambiar la situación. “Siempre se puede hacer algo. Es crucial tener coherencia entre lo que se dice y lo que se hace”, afirmó.

Finalizó con una fuerte advertencia: “Le debemos mucho a nuestros jubilados. Por humanidad, es necesario actuar antes de que la crisis sea irreversible”, concluyó en su conversación con Punto a Punto Radio.