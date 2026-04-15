Crisis por fletes: paralizan exportaciones de granos

Las manifestaciones de transportistas de granos han alcanzado un nuevo nivel de tensión, causando serias complicaciones en las operaciones portuarias de Bahía Blanca y Necochea, dos terminales críticas para el comercio internacional argentino.

Un Conflicto en Auge

La protesta de los transportistas ha generado una parálisis importante en los puertos bonaerenses, lo que afecta gravemente la logística en un momento crucial para la cosecha. Sin acuerdos en la mesa de negociación, continúan los bloqueos en rutas y accesos, resultados de la falta de acuerdo sobre tarifas de transporte.

Impacto en la Cosecha y Exportaciones

La situación se agrava con la entrada a la temporada de cosecha gruesa, que tradicionalmente impulsa el flujo de camiones hacia los puertos. Sin embargo, debido a los bloqueos, la disponibilidad de mercancía para cargar barcos ha disminuido drásticamente, lo que repercute en las exportaciones.

Según la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), las operaciones de exportación han colapsado y la situación es considerada “insostenible”.

Las Demandas Tarifarias de los Transportistas

El motor de la protesta radica en la exigencia de una mayor actualización tarifaria en el transporte de granos, impulsada por el aumento de costos, especialmente en combustible. Aunque algunas entidades aceptaron un incremento del 14% en la tarifa, otros grupos continúan demandando ajustes más significativos.

El Efecto en la Logística del Agro

El problema ha trascendido más allá de la simple discusión tarifaria, afectando la libre circulación de camiones y complicando la cadena de suministro. La reducción del tráfico de vehículos de carga a los puertos implica menos descarga y un aumento en el riesgo de incumplimientos en contratos internacionales.

Reacciones del Sector Exportador

Exportadores advierten que la interrupción de las operaciones portuarias es crítica. Bahía Blanca y Necochea son fundamentales para la exportación de cereales y oleaginosas, por lo que un estancamiento en estas áreas conlleva consecuencias severas para la economía del sector y la entrada de divisas al país.

Un Problema Económico Mayor

Los informes sobre la acumulación de buques a la espera por falta de carga alarman al sector, destacando la fragilidad de la logística argentina en un periodo ya complicado para la macroeconomía. A pesar de los intentos gubernamentales de mediar en esta crisis, la fragmentación entre los grupos de transportistas sigue complicando la negociación y el levantamiento de los bloqueos.