Javier Milei en Vivo: Últimas Medidas del Gobierno

La Confederación General del Trabajo (CGT) se posiciona firme en su defensa de los derechos laborales y lanza un contundente mensaje a los legisladores sobre las repercusiones de sus decisiones.

Durante un apasionado discurso, Argüello, el último orador de la CGT, expresó: “Esta CGT no retrocederá ni un paso. Comienza aquí la resistencia contra un Gobierno liberal que ha mostrado serias intenciones de despojar nuestros derechos”. Su intervención culminó con una clara alerta para los representantes políticos presentes.

Un Llamado a la Conciencia Social

Argüello no escatimó en advertencias: “Cualquier legislador que otorgue el quorum estaría traicionando al pueblo. Puede que hoy se sientan poderosos, pero el escenario siempre puede cambiar”, exclamó, instando a la reflexión sobre el poder que tienen en sus decisiones.

La Convocatoria a la Solidaridad Obrera

A medida que su discurso avanzaba, el líder sindical hizo un llamado directo: “Les ruego que no respalden esta ley. No traicionen al pueblo trabajador, porque esto podría acarrear consecuencias severas”, manifestó con firmeza, dejando claro que la CGT está dispuesta a luchar por los derechos de los trabajadores.