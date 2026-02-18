El origen de la ‘relación especial’ entre México y Cuba bajo la lupa de Trump

La Nueva Encrucijada entre México y Cuba: ¿Qué Impacto Tiene el Aislamiento de EE.UU.?
A medida que Estados Unidos intensifica su estrategia contra el régimen cubano, la relación histórica entre México y Cuba se encuentra en una encrucijada. La presidenta Claudia Sheinbaum busca un equilibrio delicado entre la cooperación humanitaria y las tensiones diplomáticas.
La historia de la relación entre México y Cuba, marcada por décadas de camaradería y desafíos políticos, se enfrenta a un nuevo reto este año. La administración de Donald Trump ha impuesto sanciones severas contra el gobierno cubano, afectando directamente el comercio y las relaciones diplomáticas en la región.
El Contexto Actual: Sanciones y Desafíos
Las nuevas imposiciones de EE.UU. han llevado a la presidenta Sheinbaum a criticar públicamente el embargo que limita el envió de petróleo a Cuba, calificando esta situación de «muy injusta». Para enfrentar este dilema, ha decidido incrementar la ayuda humanitaria al país caribeño, mientras enfrenta presiones internas y externas.
«Siempre hemos apoyado a Cuba desde su Revolución», afirmó Sheinbaum, remarcando el compromiso histórico de México hacia la isla, que ha perdurado a través de distintos regímenes políticos.
Desafíos Diplomáticos: El Papel de México
La situación actual pone a prueba no solo a la presidenta, sino también la llamada «relación especial» entre México y Cuba. Según el analista Juan Pablo Prado Lallande, «existe un costo político y diplomático que México paga para mantener su influencia en la región y su capacidad de negociación con Cuba».
Estos esfuerzos se traducen en un aumento en las exportaciones de alimentos y ayuda humanitaria hacia la isla, convirtiéndose en una estrategia clave en tiempos de crisis.
Un Vínculo Histórico: Cooperación a lo Largo de los Años
Desde la Revolución Cubana en 1959, México ha mantenido relaciones diplomáticas con Cuba, incluso cuando otros países rompen vínculos debido a la presión de EE.UU. Ha existido un pacto tácito donde ambos países se han beneficiado mutuamente, sin propiciar conflictos directos en sus territorios.
El contexto geopolítico ha llevado a México a buscar un equilibrio delicado entre el apoyo humanitario y la necesidad de mantener unas relaciones cordiales con Washington. En este sentido, el papel mediador de México se ha hecho evidente a lo largo del tiempo.
Los Efectos del Liderazgo Moderno
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador y su administración péndulo hacia la izquierda, hubo un resurgimiento del apoyo a Cuba, que incluye envíos de petróleo y cooperación en diversas áreas, desde la salud hasta la educación.
Sheinbaum ha heredado este enfoque asistencialista, continuando con el compromiso de brindar apoyo a la población cubana, a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos. «No es justo que un pueblo sufra por decisiones políticas», enfatizó recientemente.
El Futuro de la Relación México-Cuba
El clima actual de relaciones se sostiene en un terreno inestable. Aunque el flujo de ayuda humanitaria continúa, la dinámica del intercambio tradicional podría verse comprometida por las acciones del gobierno estadounidense. La necesidad de mantener esta relación estratégica se vuelve más crucial que nunca para México.
«Es fundamental que México no descuide su capacidad de negociación con Cuba», concluye Prado Lallande. Así, la historia de solidaridad entre ambos países parece estar frente a un reajuste necesario en este nuevo panorama político.